Galaxy M32 özellikleri belli oldu

Akıllı telefon pazarındaki önemli isimlerden biri olan Samsung, orta segmentteki model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Güney Koreli teknoloji devi Huawei’nin Asya pazarında kay kaybetmesi ile birlikte satışlarını arttırmayı başarmıştı.

Özellikle kaybettiği Hindistan pazarını hedefleyen Samsung, hali hazırda geliştirme aşamasında tuttuğu M32’yi ilk olarak bu pazarda satışa sunacak.

Samsung imzası taşıyacak olan M32 genel anlamda selefi M31’i andırıyor. Hatırlanacağı üzere M31 de 6000 mAh’lık bataryasıyla dikkatleri üzerine çeken bir cihazdı.

Şimdi gelelim Galaxy M32’nin özelliklerine. Samsung’un orta segmentteki yeni modeli gücünü MediaTek tarafında üretilen Helio G85 yonga setinden alacak. Damla çentik tasarımına sahip bir ekranla gelecek olan telefonda 6.4 inçlik SuperAMOLED ekran yer alacak. Ön yüzde 20MP’lik bir kamera bulunurken, arka tarafta 48MP + 8MP + 5MP + 5MP’lik 4’lü ana kamera modülü yer alacak.

Kutudan ilk çıktığında OneUI destekli Android 11 ile çalışacak olan telefonda 2 farklı versiyon bulunacak. Versiyonların birinde 4GB RAM 64GB dahili depolama alanı yer alırken, diğerinde ise 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunacak.