Galaxy Note 20 ekranı hakkında bilinmeyenler gün yüzüne çıktı

Samsung bildiğiniz gibi Note20 ailesinde 120 Hz ekran tazeleme hızını dinamik olarak sunuyor. Yani kullanıcılar tazeleme hızına müdahale edemiyor. Bunun dezavantaj olduğu söylense de bugün açıklanan bilgiler, dinamik değişkenin ne kadar yararlı olduğunu gözler önüne seriyor.

Note 20, uygulama ve oyuna bağlı olarak ekran tazeleme hızını otomatik olarak değiştiriyor. Bu değişim 60 Hz, 90 Hz ve 120 Hz arasında oluyor. Bazı noktalarda ise tazeleme hızı 10 Hz ile 30 Hz‘e kadar düşebiliyor. Tabii bu muhtemelen sadece her zaman açık ekran özelliğinde devreye giriyordur.

LTPO panel teknolojisi ile yüzde 22 oranında pilden tasarruf eden Samsung, tazelemeyi 10 Hz’e düşürdüğünde ise yüzde 60’a varan tasarruf da sağladığını belirtiyor. Değişken yenileme hızının ne kadar önemli olduğu yapılan testler sonucunda bir kez daha kanıtlanmış oldu diyebiliriz. Ancak yine de Samsung, keşke kullanıcılara sürekli 120 Hz ve 90 Hz’de kullanma imkanı sunsaymış demekten kendimizi alıkoyamıyoruz.

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