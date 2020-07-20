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  4. Galaxy Note 20’nin tasarımı yayınlanan videoda ortaya çıktı

Galaxy Note 20’nin tasarımı yayınlanan videoda ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.07.2020 12:28 | Son Güncelleme

Samsung şu aralar yeni Note modelleri için geri sayıma geçmiş durumda. 5 Ağustos’ta gerçekleşecek olan Unpacked etkinliğinde Samsung Galaxy Note 20 modelleri tanıtılacak.

Galaxy Note 20’nin tasarımı yayınlanan videoda ortaya çıktı

Elbette bu etkinlikte gözler yeni Note modelleri üzerinde olacak. Şimdiye kadar Note 20 ile ilgili pek çok söylentiyle karşılaştık. Bunların kaçının doğru olduğunu şimdilik kestirmek güç. Lakin Evan Blass tarafından sızdırılan video, telefonun tasarımı hakkında ortaya atılan iddiaların doğru olduğunu gösteriyor.

GALAXY NOTE 20'NİN TASARIMI SELEFİNE BENZER

Hemen baştan belirtelim. Galaxy Note 20 tasarım açısından selefi ile aynı çizgide yer alacak. Yani ön kısımda delikli bir ekran tasarımı, arka kısımda ise dikdörtgen şeklinde konumlandırılmış ana kamera modülü bizleri bekliyor.

Elbette asıl merak edilen Galaxy Note 20’nin kamera tarafında ne derece iddialı olduğu. Malum Samsung yeni Note serisinde yeni bir kamera kurulumu ile karşımıza çıkacak. Hatırlanacağı üzere S20 modellerinde kullanılan kamera modülü pek tutulmamıştı. Hatta DxOMark’ta ilk 5’e dahi girememişti. Bakalım Samsung yeni Note serisiyle birlikte tekrardan DxOMark’ta zirveyi görebilecek mi?

Evan Blass tarafından yapılan paylaşıma buradan göz atabilirsiniz.

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