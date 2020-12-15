Galaxy Note 20 One UI 3.0 güncellemesi aldı! Diğer telefonlara da gelecek

Samsung Electronics, amiral gemisi Galaxy Note 20 kullanıcıları için yeni Android 11 işletim sistemi üzerine kurulu One UI 3.0 kullanıcı arayüzünün kararlı bir sürümünü dağıtmaya başladı.

GALAXY NOTE 20 ONE UI 3.0 GÜNCELLEMESİNE KAVUŞTU

Daha önce dünyanın dört bir yanındaki Galaxy S20 5G, Galaxy S20 + 5G ve Galaxy S20 Ultra 5G kullanıcıları benzer bir güncelleme almıştı. Şimdi sıra Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra’ya geldi.

Donanım yazılımı numarası N98xUSQU1CTL2 olan güncelleme 2.5GB boyutuna sahip. Bu nedenle güncellemeyi indirmek için Wi-Fi kullanmak gerekiyor.

DİĞER SAMSUNG CİHAZLAR DA GÜNCELLEME ALACAK

Samsung’un söz verdiği gibi Galaxy Z Fold 2, Z Flip, Note 10, Fold ve S10 için haber kullanıcı arayüzünün dağıtımı da yakında başlayacak. 2021’in ilk yarısında, daha uygun fiyatlı Galaxy A serisi akıllı telefonlar için bir güncelleme olacak.

Samsung, farklı segmentlerde akıllı telefon modeli yapan şirketlerden biri. Kaynak, Güney Koreli üreticinin Android 11 tabanlı One UI 3.0’a 90 kadar akıllı telefon ve tablet modeli yükseltmeyi planladığını söylüyor.

Listede Galaxy S20, Galaxy S20 FE, Galaxy Fold, Galaxy Z Flip, Galaxy Note 10, Galaxy S10 ve Galaxy Tab S7 serisi akıllı telefonlar gibi popüler cihazlar yer alıyor.