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Galaxy Note 20 One UI 3.0 güncellemesi aldı! Diğer telefonlara da gelecek

15.12.2020 10:09 | Son Güncelleme:
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Galaxy Note 20 One UI 3.0 güncellemesi aldı! Diğer telefonlara da gelecek

Galaxy Note 20 için One UI 3.0 güncellemesi OTA üzerinden yayınlanmaya başlandı. Android 11 tabanlı bu sürüm yenilikler ile geliyor.

Samsung Electronics, amiral gemisi Galaxy Note 20 kullanıcıları için yeni Android 11 işletim sistemi üzerine kurulu One UI 3.0 kullanıcı arayüzünün kararlı bir sürümünü dağıtmaya başladı.

GALAXY NOTE 20 ONE UI 3.0 GÜNCELLEMESİNE KAVUŞTU

Daha önce dünyanın dört bir yanındaki Galaxy S20 5G, Galaxy S20 + 5G ve Galaxy S20 Ultra 5G kullanıcıları benzer bir güncelleme almıştı. Şimdi sıra Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra’ya geldi.

Donanım yazılımı numarası N98xUSQU1CTL2 olan güncelleme 2.5GB boyutuna sahip. Bu nedenle güncellemeyi indirmek için Wi-Fi kullanmak gerekiyor.

DİĞER SAMSUNG CİHAZLAR DA GÜNCELLEME ALACAK

Samsung’un söz verdiği gibi Galaxy Z Fold 2, Z Flip, Note 10, Fold ve S10 için haber kullanıcı arayüzünün dağıtımı da yakında başlayacak. 2021’in ilk yarısında, daha uygun fiyatlı Galaxy A serisi akıllı telefonlar için bir güncelleme olacak.

Samsung, farklı segmentlerde akıllı telefon modeli yapan şirketlerden biri. Kaynak, Güney Koreli üreticinin Android 11 tabanlı One UI 3.0’a 90 kadar akıllı telefon ve tablet modeli yükseltmeyi planladığını söylüyor.

Listede Galaxy S20, Galaxy S20 FE, Galaxy Fold, Galaxy Z Flip, Galaxy Note 10, Galaxy S10 ve Galaxy Tab S7 serisi akıllı telefonlar gibi popüler cihazlar yer alıyor.

Samsung One UI 3.0 güncellemesi alacak modellerini açıkladıSamsung One UI 3.0 güncellemesi alacak modellerini açıkladı

Ayrıca, Galaxy A01, Galaxy A01 Core gibi giriş seviyesi telefonlar da güncelleme alacak. 2021 yılında ise Galaxy A40, Galaxy A30, Galaxy A80, Galaxy A51, Galaxy A51 5G, Galaxy A90 5G ve birkaç Galaxy M serisi cihaz dahil olmak üzere birkaç orta sınıf akıllı telefon Android 11 ile tanışacak.

Apple CFO’su Luca Maestri veya Jony Ive Ferrari CEO’su olabilir

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