Galaxy Note 20 rengarenk seçenekler sunacak

Bugün ise Note 20’de yer alacak olan renk seçenekleri sızdı.

GALAXY NOTE 20'NİN RENK SEÇENEKLERİNİ AÇIKLADI

Ishan Agarwal isimli Twitter kullanıcısı, Note 20 5G’nin gri, yeşil ve bakır renk seçeneklerine sahip olacağını açıkladı. Note 20 Plus ve Note20 Ultra modellerinde ise bakır, siyah ve beyaz renk seçenekleri yer alacak. Gücünü Snapdragon 865 Plus veya Exynos 995 yonga setinden alacak olan Note20 ailesi RAM konusunda birbirinden ayrışacak.

Samsung’un düz ve Plus modelde 8 GB RAM‘e yer vermesi ve Ultra modelde ise 12 GB RAM kullanması bekleniyor. S-Pen‘in özelliklerini geliştirmek isteyen Samsung, bu yüzden artık yanlara doğru kıvrımlı ekran kullanmayacak. Düz bir ekran ile gelecek olan Note 20, ekranı ile bir ilke imza atacak.

120 Hz tazeleme hızına sahip QHD+ çözünürlüklü ekran ile gelecek olan Note 20 ailesinde LTPO adı verilen ekran teknolojisi kullanılacak. Bu sayede batarya kullanımından yüzde 15 ile yüzde 20 arasında tasarruf edilebilecek.

Kamera konusunda ise 108 Megapiksellik sensörün artık tüm modellerde yer alacağını düşünüyoruz. S20 ailesinde yaşanan sorunlardan ders çıkaracak olan Samsung, 2020 yılının ustalık eserini çok yakında ortaya koyacak.

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