Galaxy Note 20 sadece özellikleri ile değil, fiyatıyla da şaşırtacak!

Samsung Galaxy Note 20 için bekleyiş sürüyor. Şirketin Galaxy Unpacked etkinliği için artık tüm hazırlıkları tamam. Biz de Samsung Galaxy Note 20 ve onunla birlikte tanıtılacak Samsung Galaxy Z Fold 2, Samsung Galaxy Buds Live, Samsung Galaxy Watch 3 ve Samsung Galaxy Tab S7 için artık birçok bilgiye sahibiz. Ancak sızıntılardan elde ettiğimiz bilgiler, cihazların fiyatlarına dair herhangi bir bilgi sunmuyordu. Ta ki bugün yapılan bir sızıntıya kadar. Zira, yapılan sızıntı ile bu durum değişti.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 FİYATI İLE KARŞIMIZDA

Galaxy Note 20'nin fiyatı Ishan Agarwal adlı bir Twitter kullanıcısı tarafında paylaşıldı. Agarwal'ın paylaşımına göre Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra 256 GB dahili depolama alanıyla gelecek ve 512 GB'a kadar artırılabilecek. İsterseniz daha fazla zaman kaybetmeden Galaxy Note 20'nin fiyatını sizlerle paylaşalım.

İŞTE SAMSUNG GALAXY NOTE 20'NİN FİYATI

Galaxy Note 20 4G 256 GB : 999 Euro

Galaxy Note 20 5G 256 GB: 1.099 Euro

Galaxy Note 20 Ultra 5G 256 GB: 1.349 Euro

Galaxy Note 20 Ultra 5G 512 GB: 1.449 Euro

Exclusive for MSP: Here are the prices of upcoming Samsung Galaxy products in Europe.



Note20 4G: €999

Note20 5G: €1,099

Note20 Ultra 5G starts at €1,349



256GB Base Storage.



Buds Live: ~€189



Note: May differ a bit due to VAT



Link for full info: https://t.co/ndWIMBVVU6 pic.twitter.com/MmDcGqshsK — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 27, 2020

TEK PAYLAŞIM GALAXY NOTE 20'YE DAİR DEĞİL

Samsung Galaxy Note 20 ve Samsung Galaxy Note 20 için paylaşılan fiyatları gördüğünüz üzere Galaxy Note 10'un çıkış fiyatları ile aşağı yukarı aynı. Ayrıca, Ishan Agarwal'ın paylaştığı tek fiyat da Galaxy Note 20'ye dair değil. Ishan Agarwal, fasulye tasarımlı Samsung Galaxy Buds Live kablosuz kulaklığın da fiyatını paylaşmaktan kendini geri koymadı. Buna göre kablosuz kulaklık 189 Euro'dan satışa çıkacak. Paylaşılan fiyatların doğru olup olmadığını ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde öğrenebileceğiz.

