Galaxy Note 20 sadece özellikleri ile değil, fiyatıyla da şaşırtacak!

Samsung Galaxy Note 20 için bekleyiş sürüyor. Şirketin Galaxy Unpacked etkinliği için artık tüm hazırlıkları tamam. Biz de Samsung Galaxy Note 20 ve onunla birlikte tanıtılacak Samsung Galaxy Z Fold 2, Samsung Galaxy Buds Live, Samsung Galaxy Watch 3 ve Samsung Galaxy Tab S7 için artık birçok bilgiye sahibiz. Ancak sızıntılardan elde ettiğimiz bilgiler, cihazların fiyatlarına dair herhangi bir bilgi sunmuyordu. Ta ki bugün yapılan bir sızıntıya kadar. Zira, yapılan sızıntı ile bu durum değişti.

Galaxy Note 20'nin fiyatı Ishan Agarwal adlı bir Twitter kullanıcısı tarafında paylaşıldı. Agarwal'ın paylaşımına göre Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra 256 GB dahili depolama alanıyla gelecek ve 512 GB'a kadar artırılabilecek. İsterseniz daha fazla zaman kaybetmeden Galaxy Note 20'nin fiyatını sizlerle paylaşalım.

Galaxy Note 20 4G 256 GB : 999 Euro

Galaxy Note 20 5G 256 GB: 1.099 Euro

Galaxy Note 20 Ultra 5G 256 GB: 1.349 Euro

Galaxy Note 20 Ultra 5G 512 GB: 1.449 Euro

Note: May differ a bit due to VAT



