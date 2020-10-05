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Galaxy Note 20 Ultra DxOMark puanı ile Mi 10 Ultra'yı geçemedi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.10.2020 18:16 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy Note 20 Ultra DxOMark puanı sonunda açıklandı. Sonuçlara göre Galaxy Note 20 Ultra DxOMark puanı ile lider Xiaomi Mi 10 Ultra'nın ve Huawei P40 Pro'nun gerisinde kaldı.

Galaxy Note 20 Ultra DxOMark puanı ile Mi 10 Ultra'yı geçemedi!

DxOMark Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın sonuçları için biraz bekletti. Hal böyle olunca pek çok kişi Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın DxOMark sonucunu merak etti. DxOMark ise S-Pen'li en yeni Samsung telefonu için 5 Ekim'i yani bugünü işaret etmişti. Nitekim, DxOMark dört gözle beklenen sonuçları paylaştı.

İŞTE GALAXY NOTE 20 ULTRA DXOMARK PUANI

Galaxy Note 20 Ultra DxOMark'ta fotoğraf yetenekleri ile 130 puan, video yetenekleri ile ise 101 puan aldı. Telefon, ortalamada ise 121 puan almayı başardı. Böylece telefon DxOMark en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar listesinde 10.sıraya yerleşti.

DxOMark Galaxy Note 20 Ultra

DxOMark listesinde en tepede bulunan Mi 10 Ultra'yı yerinde edebileceği söylenen telefon, Samsung Galaxy S20 Ultra'nın bile gerisinde kaldı. Fakat bu telefon kötü bir kamera performansı sunuyor anlamına gelmiyor.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra DxOMark

EN İYİSİ DEĞİL ANCAK...

Note 20 Ultra DxOMark'a göre üst seviye fotoğraflar ve videolar çekebiliyor. Hatta test masası, telefonu akıllı telefon fotoğrafçılığı için çok yetenekli olarak niteliyor. Fakat Note 20 Ultra'yı, en iyi akıllı telefon kamerasına sahip telefon yapmayan bazı nedenler bulunuyor. Bu nedenler ise DxOMark'ın resmi sitesindeki Galaxy Note 20 Ultra incelemesinde açıkça yer alıyor.

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