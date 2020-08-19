Galaxy Note 20 Ultra sanıldığından daha sağlam

Samsung geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi modelini tanıtmıştı. Yeni Note serisinin en dikkat çeken ürünü ise Ultra modeli olmuştu. Zira Note 20 Ultra pek çok premium özelliğiyle, düz Note modeline karşı büyük bir üstünlük oluşturuyordu.

GALAXY NOTE 20 ULTRA SAĞLAMLIK TESTİNDE

Peki Note 20 Ultra sağlamlık testinde nasıl bir performans sergiledi? Genel itibariyle yeni çıkan telefonları sağlamlık testine tutan JerryRigEverything’in geçtiğimiz haftaki konuğu Note 20 Ultra’ydı.

Samsung’un yeni amiral gemisi modeline dışarıdan baktığımızda gerçekten sağlam bir yapısı olduğunu görüyoruz. Zaten teknik özelliklerine bakıldığında da normal bir telefona kıyasla çok daha dayanıklı olduğu anlaşılıyor.

Nitekim bu durum JerryRigEverything’in videosuyla da onaylanmış oldu.

Videoda da görüldüğü üzere Note 20 Ultra özellikle eğilip, bükülmelere karşı son derece dayanıklı. Ayrıca Gorilla Glass Victus sayesinde çiziklere karşı da hayli dirençli bir yapıya sahip. Hatta 7. derce bir çizikte bile ekran altı parmak izi okuyucusu kusursuz bir şekilde çalışmaya devam ediyor.