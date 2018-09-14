HABER

Galaxy Note 8’in kamerası daha da yetenekli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.09.2018 08:29 | Son Güncelleme

Galaxy Note 8 aldığı güncelleme ile Galaxy Note 9’daki kamera özelliklerinin bazılarına kavuştu. İşte Note 8’e gelen güncelleme ile kullanabileceğiniz yeni kamera modu!

Galaxy Note 8’in kamerası daha da yetenekli oldu

Samsung, bildiğiniz gibi Galaxy S9, Galaxy S9 Plus ve Galaxy Note 9 modellerinde Super Slow-Motion ve AR Emoji özelliklerine yer vermişti. Güney Koreli firma, bu özellikleri şimdi de geçtiğimiz yılın modeli olan Note 8’e güncelleme ile sundu.

Note 8’in kamera moduna eklenen Super Slow-Motion, Galaxy S9 ve Note 9 kadar başarılı değil. Galaxy S9 ve Note 9 modelleri 0.2s/960 FPS video çekebiliyorken, Note 8 ise 0.4s/960 FPS Super Slow-Motion video çekebiliyor. Tüm modellerde Super Slow-Motion videoların 720P kaydedildiğini belirtelim.

Note 8’e ayrıca AR Emoji özelliği de geldi. Bu sayede Note 8 sahipleri kendilerine benzeyen emojiler oluşturabilecek. Şimdilik sadece Fransa’da OTA üzerinden kullanıma sunulan bu güncellemenin yakında Avrupa ve ülkemizde de kullanıma sunulmasını bekliyoruz.

Yaklaşık olarak 711 MB büyüklüğündeki bu güncelleme ile sistemde yaşanan küçük saplı sorunlar çözülüyor ve performans iyileştirmeleri de yapılıyor.

Apple Türkiye fiyatlarını güncelledi! Fiyatlar uçtu!

PARTNERDoğanın devleriDoğanın devleri
iPhone Xs ekran tamir ücreti dudak uçuklatıyor!iPhone Xs ekran tamir ücreti dudak uçuklatıyor!
Samsung parmak izi sensörünü nereye koyacak?Samsung parmak izi sensörünü nereye koyacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy Note 8 Galaxy Note 9 güncelleme

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Demet Akalın'ı çıldırtan yorum

Demet Akalın'ı çıldırtan yorum

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Diğer Haberler
LG V40 ThinQ bomba gibi geliyor!

LG V40 ThinQ bomba gibi geliyor!

Audi e-tron ile Tesla’yı evinde vuracak!

Audi e-tron ile Tesla’yı evinde vuracak!

Volkswagen artan maliyetlerden şikâyetçi

Volkswagen artan maliyetlerden şikâyetçi

iPhone X Türkiye fiyatı uçtu!

iPhone X Türkiye fiyatı uçtu!

iPhone Xs ekran tamir ücreti dudak uçuklatıyor!

iPhone Xs ekran tamir ücreti dudak uçuklatıyor!

Samsung parmak izi sensörünü nereye koyacak?

Samsung parmak izi sensörünü nereye koyacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.