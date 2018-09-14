Galaxy Note 8’in kamerası daha da yetenekli oldu

Samsung, bildiğiniz gibi Galaxy S9, Galaxy S9 Plus ve Galaxy Note 9 modellerinde Super Slow-Motion ve AR Emoji özelliklerine yer vermişti. Güney Koreli firma, bu özellikleri şimdi de geçtiğimiz yılın modeli olan Note 8’e güncelleme ile sundu.
Note 8’in kamera moduna eklenen Super Slow-Motion, Galaxy S9 ve Note 9 kadar başarılı değil. Galaxy S9 ve Note 9 modelleri 0.2s/960 FPS video çekebiliyorken, Note 8 ise 0.4s/960 FPS Super Slow-Motion video çekebiliyor. Tüm modellerde Super Slow-Motion videoların 720P kaydedildiğini belirtelim.
Note 8’e ayrıca AR Emoji özelliği de geldi. Bu sayede Note 8 sahipleri kendilerine benzeyen emojiler oluşturabilecek. Şimdilik sadece Fransa’da OTA üzerinden kullanıma sunulan bu güncellemenin yakında Avrupa ve ülkemizde de kullanıma sunulmasını bekliyoruz.
Yaklaşık olarak 711 MB büyüklüğündeki bu güncelleme ile sistemde yaşanan küçük saplı sorunlar çözülüyor ve performans iyileştirmeleri de yapılıyor.
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