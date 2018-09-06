Galaxy Note 9 fiyatı iPhone X'i geçti

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, Note 9, yeni fiyatı ile iPhone X'i geride bırakıyor.

Samsung Türkiye'den zam kararı

1 / 105 Samsung, Türkiye'de sattığı yeni amiral gemisi modelinin fiyatına zam yaptı. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, henüz remen açıklanmayan zam sonrası Note 9'un fiyatı 6 bin 499 TL'den 7 bin 99 TL'ye çıktı.

2 / 105 Söz konusu zammın yürürlüğe girmesinin ardından Note 9'un fiyatı 6 bin 499 TL'den başlayan fiyatlar ile satılan iPhone X'i geçmiş olacak. Samsung'un Türkiye'de sattığı diğer amiral gemisi modellerin fiyatları ise şöyle...

3 / 105 Note 8: 5 bin 499 TL

4 / 105 Galaxy S9: 5 bin 349 TL

5 / 105 Galaxy S9+: 6 bin 199 TL

6 / 105 ABD merkezli teknoloji devi Apple geçtiğimiz haftalarda iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Macbook Pro, Airpods ve Apple Watch'ların da aralarında olduğu ürünleri için Türkiye'de zam kararı aldı. Dolar kurunda son dönemde yaşanan artış sonrası Apple ürünlerinin yeni fiyatları şu şekilde...

7 / 105 Apple'ın 10'uncu yılına özel ürettiği iPhone X zam ile artık 7 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar ile satılacak.

8 / 105 Geçen yıl gerçekleşen aynı lansmanda tanıtılan iPhone 8'in başlangıç fiyatı ise 5 bin 199 TL oldu.

9 / 105 iPhone 8 Plus ise zam kararı sonrası 5 bin 899 TL'den başlayan fiyatlar ile satılıyor.

10 / 105 Apple'ın zam kararı sonrası en ucuz Macbook Pro (13 inç) 6 bin 200 TL yerine 7 bin 699 TL‘den başlayan fiyatlar ile alıcısını bekliyor.

11 / 105 15 inçlik yeni Macbook Pro’lar ise tüm özellikleri en yüksekte seçtiğinizde yaklaşık 25 bin TL gibi bir fiyata ulaşıyor.

12 / 105 Zam sonrası 3'üncü nesil Apple Watch'un fiyatı ise 1.999 TL oldu.

13 / 105 2 bin 299 TL’den başlayan Mac mini fiyatı 2 bin 999 TL’ye çıktı.

14 / 105 2 bin 999 TL’den başlayan iPad Pro fiyatı 3 bin 699 TL’ye çıktı.

15 / 105 1699 TL’den başlayan 9.7 inç iPad fiyatı 1.899 TL’ye çıktı.

16 / 105 1949 TL’den başlayan iPad mini 4 fiyatı 2 bin 299 TL’ye çıktı.

17 / 105 Piyasadaki en iyi akıllı telefonlar ve özellikleri Huawei P10

18 / 105 Huawei P10 64 GB depolama alanı, 5.1 inç ekran

19 / 105 Huawei P10 4 GB RAM

20 / 105 Huawei P10 3 bin 200 mAh batarya

21 / 105 Huawei P10 12 MP kamera

22 / 105 Samsung Galaxy S9+ 6.2 inç ekran

23 / 105 Samsung Galaxy S9+ 64 GB depolama alanı

24 / 105 Samsung Galaxy S9+ 6 GB RAM

25 / 105 Samsung Galaxy S9+ 3 bin 500 mAh batarya

26 / 105 Samsung Galaxy S9+ 12 MP kamera

27 / 105 iPhone 6S 4.7 inç ekran

28 / 105 iPhone 6S 32, 128 GB dahili depolama

29 / 105 iPhone 6S 2GB RAM

30 / 105 iPhone 6S 1715 mAh batarya

31 / 105 iPhone 6S 750x1334 ekran çözünürlüğü

32 / 105 Google Pixel XL 5.5 inç ekran, 32 GB dahili depolama

33 / 105 Google Pixel XL 4GB RAM

34 / 105 Google Pixel XL 3450 mAh batarya

35 / 105 Google Pixel XL 1440x2560 (QHD) ekran çözünürlüğü

36 / 105 iPhone 6S Plus 5.5 inç ekran

37 / 105 iPhone 6S Plus 32, 128 GB dahili depolama

38 / 105 iPhone 6S Plus 2 GB RAM

39 / 105 iPhone 6S Plus 2750 mAh batarya

40 / 105 iPhone 6S Plus 1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü

41 / 105 Samsung Galaxy S7 5.1 inç ekran

42 / 105 Samsung Galaxy S7 32 GB dahili dahili depolama

43 / 105 Samsung Galaxy S7 4GB RAM

44 / 105 Samsung Galaxy S7 3000 mAh batarya

45 / 105 Samsung Galaxy S7 1440x2560 (QHD) ekran çözünürlüğü

46 / 105 Samsung Galaxy S7 Edge 5.5 inç ekran

47 / 105 Samsung Galaxy S7 Edge 32 GB dahili depolama

48 / 105 Samsung Galaxy S7 Edge 4GB RAM

49 / 105 Samsung Galaxy S7 Edge 3600 mAh batarya

50 / 105 Samsung Galaxy S7 Edge 1440x2560 (QHD) ekran çözünürlüğü

51 / 105 HTC U11 5.5 inç ekran

52 / 105 HTC U11 64 GB depolama alanı

53 / 105 HTC U11 4 GB RAM

54 / 105 HTC U11 3 bin mAh batarya, 12 MP kamera

55 / 105 iPhone 7 4.7 inç ekran

56 / 105 iPhone 7 32, 128, 256 GB dahili depolama

57 / 105 iPhone 7 2GB RAM

58 / 105 iPhone 7 1960 mAh batarya

59 / 105 iPhone 7 750x1334 ekran çözünürlüğü

60 / 105 iPhone 7 5.5 inç ekran

61 / 105 iPhone 7 Plus 1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü

62 / 105 iPhone 7 Plus 32, 128, 256 GB dahili depolama

63 / 105 iPhone 7 Plus 3GB RAM

64 / 105 iPhone 7 Plus 2900 mAh batarya

65 / 105 Google Pixel 5 inç ekran

66 / 105 Google Pixel 32 GB dahili depolama

67 / 105 Google Pixel 4GB RAM

68 / 105 Google Pixel 2770 mAh batarya

69 / 105 Google Pixel 1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü

70 / 105 Galaxy S8 5.8 inç ekran

71 / 105 Galaxy S8 64 GB depolama

72 / 105 Galaxy S8 4 GB RAM

73 / 105 Galaxy S8 3 bin mAh batarya

74 / 105 Galaxy S8 12 MP kamera

75 / 105 Galaxy S8 plus 6.2 inç ekran

76 / 105 Galaxy S8 plus 64 GB hafıza

77 / 105 Galaxy S8 plus 4 GB RAM

78 / 105 Galaxy S8 plus 3 bin 500 mAh batarya

79 / 105 Galaxy S8 plus 12 MP kamera

80 / 105 iPhone 8 4.7 inç ekran

81 / 105 iPhone 8 64 GB'dan başlayan depolama seçenekleri

82 / 105 iPhone 8 2 GB RAM

83 / 105 iPhone 8 750x1334 (HD+) ekran çözünürlüğü, 1821 mAh pil

84 / 105 iPhone 8 12 MP kamera

85 / 105 iPhone 8 Plus 5.5 inç ekran

86 / 105 iPhone 8 64 GB'dan başlayan depolama seçenekleri

87 / 105 iPhone 8 3 GB RAM

88 / 105 iPhone 8 1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü

89 / 105 iPhone 8 2 bin 675 mAh batarya

90 / 105 iPhone 8 12 MP kamera

91 / 105 LG G6 5.7 inç ekran

92 / 105 LG G6 32 GB depolama alanı

93 / 105 LG G6 4 GB RAM

94 / 105 LG G6 3 bin 300 mAh batarya

95 / 105 LG G6 13 MP kamera

96 / 105 Samsung Galaxy Note 8 6.3 inç ekran

97 / 105 Samsung Galaxy Note 8 64 GB depolama alanı

98 / 105 Samsung Galaxy Note 8 6 GB RAM

99 / 105 Samsung Galaxy Note 8 3 bin 300 mAh batarya

100 / 105 Samsung Galaxy Note 8 12 MP kamera

101 / 105 iPhone x 5.8 inç ekran

102 / 105 iPhone x 64, 256 GB depolama alanı

103 / 105 iPhone x 3 GB RAM

104 / 105 iPhone x 2 bin 716 mAh batarya