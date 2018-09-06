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Galaxy Note 9 fiyatı iPhone X'i geçti

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.09.2018 15:57 | Son Güncelleme

Kur artışından Galaxy Note 9 da nasibini aldı. Samsung geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Galaxy Note 9'a zam yapma kararı aldı.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, Note 9, yeni fiyatı ile iPhone X'i geride bırakıyor.

Samsung Türkiye'den zam kararı

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Samsung, Türkiye'de sattığı yeni amiral gemisi modelinin fiyatına zam yaptı. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, henüz remen açıklanmayan zam sonrası Note 9'un fiyatı 6 bin 499 TL'den 7 bin 99 TL'ye çıktı.
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Söz konusu zammın yürürlüğe girmesinin ardından Note 9'un fiyatı 6 bin 499 TL'den başlayan fiyatlar ile satılan iPhone X'i geçmiş olacak. Samsung'un Türkiye'de sattığı diğer amiral gemisi modellerin fiyatları ise şöyle...
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Note 8: 5 bin 499 TL
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Galaxy S9: 5 bin 349 TL
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Galaxy S9+: 6 bin 199 TL
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ABD merkezli teknoloji devi Apple geçtiğimiz haftalarda iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Macbook Pro, Airpods ve Apple Watch'ların da aralarında olduğu ürünleri için Türkiye'de zam kararı aldı. Dolar kurunda son dönemde yaşanan artış sonrası Apple ürünlerinin yeni fiyatları şu şekilde...
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Apple'ın 10'uncu yılına özel ürettiği iPhone X zam ile artık 7 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar ile satılacak.
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Geçen yıl gerçekleşen aynı lansmanda tanıtılan iPhone 8'in başlangıç fiyatı ise 5 bin 199 TL oldu.
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iPhone 8 Plus ise zam kararı sonrası 5 bin 899 TL'den başlayan fiyatlar ile satılıyor.
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Apple'ın zam kararı sonrası en ucuz Macbook Pro (13 inç) 6 bin 200 TL yerine 7 bin 699 TL‘den başlayan fiyatlar ile alıcısını bekliyor.
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15 inçlik yeni Macbook Pro’lar ise tüm özellikleri en yüksekte seçtiğinizde yaklaşık 25 bin TL gibi bir fiyata ulaşıyor.
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Zam sonrası 3'üncü nesil Apple Watch'un fiyatı ise 1.999 TL oldu.
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2 bin 299 TL’den başlayan Mac mini fiyatı 2 bin 999 TL’ye çıktı.
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2 bin 999 TL’den başlayan iPad Pro fiyatı 3 bin 699 TL’ye çıktı.
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1699 TL’den başlayan 9.7 inç iPad fiyatı 1.899 TL’ye çıktı.
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1949 TL’den başlayan iPad mini 4 fiyatı 2 bin 299 TL’ye çıktı.
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Piyasadaki en iyi akıllı telefonlar ve özellikleri

Piyasadaki en iyi akıllı telefonlar ve özellikleri
Huawei P10
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Huawei P10

Huawei P10
64 GB depolama alanı, 5.1 inç ekran
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Huawei P10

Huawei P10
4 GB RAM
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Huawei P10

Huawei P10
3 bin 200 mAh batarya
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Huawei P10

Huawei P10
12 MP kamera
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Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S9+
6.2 inç ekran
23 / 105

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S9+
64 GB depolama alanı
24 / 105

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S9+
6 GB RAM
25 / 105

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S9+
3 bin 500 mAh batarya
26 / 105

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S9+
12 MP kamera
27 / 105

iPhone 6S

iPhone 6S
4.7 inç ekran
28 / 105

iPhone 6S

iPhone 6S
32, 128 GB dahili depolama
29 / 105

iPhone 6S

iPhone 6S
2GB RAM
30 / 105

iPhone 6S

iPhone 6S
1715 mAh batarya
31 / 105

iPhone 6S

iPhone 6S
750x1334 ekran çözünürlüğü
32 / 105

Google Pixel XL

Google Pixel XL
5.5 inç ekran, 32 GB dahili depolama
33 / 105

Google Pixel XL

Google Pixel XL
4GB RAM
34 / 105

Google Pixel XL

Google Pixel XL
3450 mAh batarya
35 / 105

Google Pixel XL

Google Pixel XL
1440x2560 (QHD) ekran çözünürlüğü
36 / 105

iPhone 6S Plus

iPhone 6S Plus
5.5 inç ekran
37 / 105

iPhone 6S Plus

iPhone 6S Plus
32, 128 GB dahili depolama
38 / 105

iPhone 6S Plus

iPhone 6S Plus
2 GB RAM
39 / 105

iPhone 6S Plus

iPhone 6S Plus
2750 mAh batarya
40 / 105

iPhone 6S Plus

iPhone 6S Plus
1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü
41 / 105

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7
5.1 inç ekran
42 / 105

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7
32 GB dahili dahili depolama
43 / 105

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7
4GB RAM
44 / 105

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7
3000 mAh batarya
45 / 105

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7
1440x2560 (QHD) ekran çözünürlüğü
46 / 105

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Edge
5.5 inç ekran
47 / 105

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Edge
32 GB dahili depolama
48 / 105

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Edge
4GB RAM
49 / 105

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Edge
3600 mAh batarya
50 / 105

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Edge
1440x2560 (QHD) ekran çözünürlüğü
51 / 105

HTC U11

HTC U11
5.5 inç ekran
52 / 105

HTC U11

HTC U11
64 GB depolama alanı
53 / 105

HTC U11

HTC U11
4 GB RAM
54 / 105

HTC U11

HTC U11
3 bin mAh batarya, 12 MP kamera
55 / 105

iPhone 7

iPhone 7
4.7 inç ekran
56 / 105

iPhone 7

iPhone 7
32, 128, 256 GB dahili depolama
57 / 105

iPhone 7

iPhone 7
2GB RAM
58 / 105

iPhone 7

iPhone 7
1960 mAh batarya
59 / 105

iPhone 7

iPhone 7
750x1334 ekran çözünürlüğü
60 / 105

iPhone 7

iPhone 7
5.5 inç ekran
61 / 105

iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus
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62 / 105

iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus
32, 128, 256 GB dahili depolama
63 / 105

iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus
3GB RAM
64 / 105

iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus
2900 mAh batarya
65 / 105

Google Pixel

Google Pixel
5 inç ekran
66 / 105

Google Pixel

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67 / 105

Google Pixel

Google Pixel
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68 / 105

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71 / 105

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72 / 105

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Galaxy S8 plus

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy Note 9 Samsung

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