Galaxy Note 9 fiyatı iPhone X'i geçti

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, Note 9, yeni fiyatı ile iPhone X'i geride bırakıyor.
Samsung Türkiye'den zam kararı
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Samsung, Türkiye'de sattığı yeni amiral gemisi modelinin fiyatına zam yaptı. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, henüz remen açıklanmayan zam sonrası Note 9'un fiyatı 6 bin 499 TL'den 7 bin 99 TL'ye çıktı.
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Söz konusu zammın yürürlüğe girmesinin ardından Note 9'un fiyatı 6 bin 499 TL'den başlayan fiyatlar ile satılan iPhone X'i geçmiş olacak. Samsung'un Türkiye'de sattığı diğer amiral gemisi modellerin fiyatları ise şöyle...
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Note 8: 5 bin 499 TL
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Galaxy S9: 5 bin 349 TL
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Galaxy S9+: 6 bin 199 TL
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ABD merkezli teknoloji devi Apple geçtiğimiz haftalarda iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Macbook Pro, Airpods ve Apple Watch'ların da aralarında olduğu ürünleri için Türkiye'de zam kararı aldı. Dolar kurunda son dönemde yaşanan artış sonrası Apple ürünlerinin yeni fiyatları şu şekilde...
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Apple'ın 10'uncu yılına özel ürettiği iPhone X zam ile artık 7 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar ile satılacak.
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Geçen yıl gerçekleşen aynı lansmanda tanıtılan iPhone 8'in başlangıç fiyatı ise 5 bin 199 TL oldu.
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iPhone 8 Plus ise zam kararı sonrası 5 bin 899 TL'den başlayan fiyatlar ile satılıyor.
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Apple'ın zam kararı sonrası en ucuz Macbook Pro (13 inç) 6 bin 200 TL yerine 7 bin 699 TL‘den başlayan fiyatlar ile alıcısını bekliyor.
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15 inçlik yeni Macbook Pro’lar ise tüm özellikleri en yüksekte seçtiğinizde yaklaşık 25 bin TL gibi bir fiyata ulaşıyor.
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Zam sonrası 3'üncü nesil Apple Watch'un fiyatı ise 1.999 TL oldu.
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2 bin 299 TL’den başlayan Mac mini fiyatı 2 bin 999 TL’ye çıktı.
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2 bin 999 TL’den başlayan iPad Pro fiyatı 3 bin 699 TL’ye çıktı.
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1699 TL’den başlayan 9.7 inç iPad fiyatı 1.899 TL’ye çıktı.
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1949 TL’den başlayan iPad mini 4 fiyatı 2 bin 299 TL’ye çıktı.
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Piyasadaki en iyi akıllı telefonlar ve özellikleri
Huawei P10
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Huawei P10
64 GB depolama alanı, 5.1 inç ekran
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Huawei P10
4 GB RAM
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Huawei P10
3 bin 200 mAh batarya
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Huawei P10
12 MP kamera
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Samsung Galaxy S9+
6.2 inç ekran
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Samsung Galaxy S9+
64 GB depolama alanı
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Samsung Galaxy S9+
6 GB RAM
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Samsung Galaxy S9+
3 bin 500 mAh batarya
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Samsung Galaxy S9+
12 MP kamera
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iPhone 6S
4.7 inç ekran
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iPhone 6S
32, 128 GB dahili depolama
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iPhone 6S
2GB RAM
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iPhone 6S
1715 mAh batarya
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iPhone 6S
750x1334 ekran çözünürlüğü
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Google Pixel XL
5.5 inç ekran, 32 GB dahili depolama
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Google Pixel XL
4GB RAM
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Google Pixel XL
3450 mAh batarya
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Google Pixel XL
1440x2560 (QHD) ekran çözünürlüğü
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iPhone 6S Plus
5.5 inç ekran
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iPhone 6S Plus
32, 128 GB dahili depolama
38 / 105
iPhone 6S Plus
2 GB RAM
39 / 105
iPhone 6S Plus
2750 mAh batarya
40 / 105
iPhone 6S Plus
1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü
41 / 105
Samsung Galaxy S7
5.1 inç ekran
42 / 105
Samsung Galaxy S7
32 GB dahili dahili depolama
43 / 105
Samsung Galaxy S7
4GB RAM
44 / 105
Samsung Galaxy S7
3000 mAh batarya
45 / 105
Samsung Galaxy S7
1440x2560 (QHD) ekran çözünürlüğü
46 / 105
Samsung Galaxy S7 Edge
5.5 inç ekran
47 / 105
Samsung Galaxy S7 Edge
32 GB dahili depolama
48 / 105
Samsung Galaxy S7 Edge
4GB RAM
49 / 105
Samsung Galaxy S7 Edge
3600 mAh batarya
50 / 105
Samsung Galaxy S7 Edge
1440x2560 (QHD) ekran çözünürlüğü
51 / 105
HTC U11
5.5 inç ekran
52 / 105
HTC U11
64 GB depolama alanı
53 / 105
HTC U11
4 GB RAM
54 / 105
HTC U11
3 bin mAh batarya, 12 MP kamera
55 / 105
iPhone 7
4.7 inç ekran
56 / 105
iPhone 7
32, 128, 256 GB dahili depolama
57 / 105
iPhone 7
2GB RAM
58 / 105
iPhone 7
1960 mAh batarya
59 / 105
iPhone 7
750x1334 ekran çözünürlüğü
60 / 105
iPhone 7
5.5 inç ekran
61 / 105
iPhone 7 Plus
1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü
62 / 105
iPhone 7 Plus
32, 128, 256 GB dahili depolama
63 / 105
iPhone 7 Plus
3GB RAM
64 / 105
iPhone 7 Plus
2900 mAh batarya
65 / 105
Google Pixel
5 inç ekran
66 / 105
Google Pixel
32 GB dahili depolama
67 / 105
Google Pixel
4GB RAM
68 / 105
Google Pixel
2770 mAh batarya
69 / 105
Google Pixel
1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü
70 / 105
Galaxy S8
5.8 inç ekran
71 / 105
Galaxy S8
64 GB depolama
72 / 105
Galaxy S8
4 GB RAM
73 / 105
Galaxy S8
3 bin mAh batarya
74 / 105
Galaxy S8
12 MP kamera
75 / 105
Galaxy S8 plus
6.2 inç ekran
76 / 105
Galaxy S8 plus
64 GB hafıza
77 / 105
Galaxy S8 plus
4 GB RAM
78 / 105
Galaxy S8 plus
3 bin 500 mAh batarya
79 / 105
Galaxy S8 plus
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80 / 105
iPhone 8
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81 / 105
iPhone 8
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iPhone 8
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83 / 105
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84 / 105
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85 / 105
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86 / 105
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87 / 105
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88 / 105
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89 / 105
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iPhone 8
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91 / 105
LG G6
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92 / 105
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Samsung Galaxy Note 8
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Samsung Galaxy Note 8
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99 / 105
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100 / 105
Samsung Galaxy Note 8
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101 / 105
iPhone x
5.8 inç ekran
102 / 105
iPhone x
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103 / 105
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104 / 105
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105 / 105
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