Galaxy Note 9 için Android Pie Beta 2 çıktı!

Samsung, Android 9.0 Pie güncellemesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Galaxy S9 ve Galaxy S9+ için geçtiğimiz günlerde Android Pie Beta 2 sürümünü yayınlayan Güney Kore merkezli firma, şimdi de Note 9 için Android Pie Beta 2’yi indirime sundu.

N960FXXU2ZRL6 yapı numaralı güncelleme yaklaşık 550 MB büyüklüğünde. Galaxy S9 modellerinde yapılan iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini barındıran Android Pie Beta 2 güncellemesi, Aralık ayı Android güvenlik güncellemelerini de barındırıyor.

Bu güncelleme şimdilik, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya ve Güney Kore ülkelerinde kullanılabiliyor.

Samsung’un 2019‘un ilk çeyreği içerisinde; Android Pie sürümünü başta amiral gemisi modelleri olmak üzere geçen yılın S ve Note serisine sunacağını düşünüyoruz.

Samsung Experience arayüzünden vazgeçip One UI gibi inanılmaz şık ve kolay bir arayüze geçen Samsung, yeni arayüzü ile performans artışı da vadediyor.

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