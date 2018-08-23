Galaxy Note 9 için güncelleme çıktı!

Güncelleme konusunda geçmişi pek parlak olmayan Samsung, bugün sürpriz bir şekilde yeni amiral gemisi modeli Galaxy Note 9 için güncelleme yayınladı. Kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkarak büyük bir hüsran yaratan Note 9, bu güncelleme ile yeni özelliklere ve Android 9.0 Pie sürümüne kavuşmuyor.

OTA üzerinden sunulan N960FXXU1ARH5 yapı numaralı güncelleme güncel güvenlik yamalarını sisteme ekliyor.

Sistem performansında yaşanan küçük çaplı sorunları da çözen bu güncelleme; Süper Yavaş Çekim Modu için bir takım özellikleri de beraberinde getiriyor.

Güncelleme ile Galaxy Note 9’da yer alan Süper Yavaş Çekim Modu‘nda 0,2s 960 FPS ve 0.4s 480 FPS arasında kolayca geçiş yapabiliyorsunuz.

Şimdilik Amerika’da satışa sunulan Snapdragon 845’li model için sunulan bu güncellemenin yakında Avrupa pazarına da gelmesi bekleniyor.

Samsung’un, Galaxy Note 9 için Android Pie güncellemesini sunacağı biliniyor. Ancak Galaxy S8’in Oreo ile tanışmasının biraz sancılığı olduğunu düşünürsek, Note 9 için Android Pie güncellemesi 2019’dan önce gelmeyecektir.

Değişim kampanyası ile Galaxy Note 9’a sahip olun



