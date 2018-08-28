HABER

Galaxy Note 9 işte böyle üretiliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.08.2018 08:01 | Son Güncelleme

Samsung, Galaxy Note 9 modelinin üretim aşamasını gösteren kısa bir video yayınladı. Yayınlanan videoda Note 9’un nasıl üretildiğine tanıklık ediyoruz.

Galaxy Note 9 işte böyle üretiliyor!

Samsung’un 9 Ağustos’ta tanıttığı yeni amiral gemisi modeli Note 9, 15 günlük ön sipariş sürecinin ardından nihayet raflardaki yerini aldı. Ön sipariş sürecinde S9 serisine göre daha başarılı bir grafik çizen Galaxy Note 9, selefi Note 8’in ise gerisinde kalmıştı.

Samsung, telefonun satışa sunulmasıyla birlikte yeni bir video daha paylaştı. Bu seferki video, direkt olarak Note 9’un öne çıkan yönlerine odaklanmak yerine, telefonun üretim aşamasını gözler önüne seriyor.

Samsung’un Güney Kore’de bulunan Galaxy üretim merkezinde çekilen videoya aşağıdan göz atabilirsiniz.

Videodan da görüldüğü üzere Galaxy Note 9 üretiminin çok büyük bir bölümü makineler ile yapılıyor. Cihazın montajından test aşamasına kadar tüm aşamalarda otomasyon kökenli makinaların olduğunu söyleyebiliriz.

Yayınlanan videoda Galaxy Note 9 üretiminde insan gücüne olan gereksinimin minimum seviyede olduğu göze çarpıyor. Belki işin mutfak tarafında daha çok insan gücüne ihtiyaç duyulabilir. Fakat videoda görüldüğü kadarıyla makineler, şimdiden büyük ordan insanların yerini almış durumda.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Samsung yeni Note modelini Türkiye’de 6499TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunmuştu. Kısa süre önce Samsung

modellerine yapılan zam, şimdilik Note 9’un fiyatını etkilememiş gibi görünüyor.

İlgili videoyu izlemek için buraya tıklayınız

PARTNERFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi deFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi de
Google Pixel 3 XL kara borsada satışa çıktıGoogle Pixel 3 XL kara borsada satışa çıktı
Apple Watch’ın tahtı tehlikedeApple Watch’ın tahtı tehlikede
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galaxy Note 9 Galaxy Note 9 üretimi teknoloji haberleri Samsung

En Çok Okunan Haberler

Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını (Western Kuşağı) kaldırdı!

TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını (Western Kuşağı) kaldırdı!

Fenerbahçe bombayı patlattı

Fenerbahçe bombayı patlattı

Galatasaray, Alanya'yı ezdi geçti

Galatasaray, Alanya'yı ezdi geçti

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Almanya'da ortalık karıştı! Irkçılar sokağa çıktı

Almanya'da ortalık karıştı! Irkçılar sokağa çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike! Özel dosyalarını Google Drive'da saklayanlar dikkat

Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike! Özel dosyalarını Google Drive'da saklayanlar dikkat

Supermassive Games, Shattered State için kolları sıvadı

Supermassive Games, Shattered State için kolları sıvadı

Vivo X23 işte böyle görünecek

Vivo X23 işte böyle görünecek

BMW 3 serisi, Tesla Model 3 ile rekabet etmek için geliştirildi

BMW 3 serisi, Tesla Model 3 ile rekabet etmek için geliştirildi

ZTE Axon 9 Pro, 30 Ağustos’ta tanıtılacak

ZTE Axon 9 Pro, 30 Ağustos’ta tanıtılacak

New Super Mario Bros. U Switch’te nasıl olacak?

New Super Mario Bros. U Switch’te nasıl olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.