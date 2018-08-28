Galaxy Note 9 işte böyle üretiliyor!

Samsung’un 9 Ağustos’ta tanıttığı yeni amiral gemisi modeli Note 9, 15 günlük ön sipariş sürecinin ardından nihayet raflardaki yerini aldı. Ön sipariş sürecinde S9 serisine göre daha başarılı bir grafik çizen Galaxy Note 9, selefi Note 8’in ise gerisinde kalmıştı.

Samsung, telefonun satışa sunulmasıyla birlikte yeni bir video daha paylaştı. Bu seferki video, direkt olarak Note 9’un öne çıkan yönlerine odaklanmak yerine, telefonun üretim aşamasını gözler önüne seriyor.

Samsung’un Güney Kore’de bulunan Galaxy üretim merkezinde çekilen videoya aşağıdan göz atabilirsiniz.

Videodan da görüldüğü üzere Galaxy Note 9 üretiminin çok büyük bir bölümü makineler ile yapılıyor. Cihazın montajından test aşamasına kadar tüm aşamalarda otomasyon kökenli makinaların olduğunu söyleyebiliriz.

Yayınlanan videoda Galaxy Note 9 üretiminde insan gücüne olan gereksinimin minimum seviyede olduğu göze çarpıyor. Belki işin mutfak tarafında daha çok insan gücüne ihtiyaç duyulabilir. Fakat videoda görüldüğü kadarıyla makineler, şimdiden büyük ordan insanların yerini almış durumda.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Samsung yeni Note modelini Türkiye’de 6499TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunmuştu. Kısa süre önce Samsung

modellerine yapılan zam, şimdilik Note 9’un fiyatını etkilememiş gibi görünüyor.

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