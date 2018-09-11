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Galaxy Note 9’un DxOMark notu belli oldu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.09.2018 10:28 | Son Güncelleme

Kamera standartlarına göre test eden ve puanlama yapan DxOMark Samsung’un yeni amiral gemisi modeli Galaxy Note 9 puanını açıkladı.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un geçtiğimiz ay tanıttığı yeni amiral gemisi modeli Galaxy Note 9’un DxOMark notu belli oldu.

Galaxy Note 9’un puanı belli oldu

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Arka kısımda iki adet 12 Megapiksel kamera, Ön tarafında ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde, /1.7 diyaframa sahip bir kameraya ev sahipliği yapan model bu özellikleri ile 103 puan aldı.
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Fotoğraf konusunda 107 puan alan kameranın video çekimi konusunda elde ettiği puan ise 94 oldu. Bu sonuçların ardından Note 9 DxOMark’ta üçüncü sırada kendisine yer buldu.
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Huawei P20, Galaxy S9 Plus gibi telefonları geride bırakmayı başaran amiral gemisi Huawei P20 Pro ve HTC U12 Plus modellerinin gerisinde kaldı.
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Peki 2011’de hayatımıza giren Note ailesinin yeni ferdi Galaxy Note 9 kullanıcılarına hangi özellikleri sunuyor? İşte Galaxy Note 9’un tüm özellikleri...
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Samsung'un yeni akıllı telefon modeli Galaxy Note 9, 6.4 inç ekrana ev sahipliği yapıyor. Bir önceki modelde tercihini 6.3 inçlik bir ekrandan yana kullanan Samsung, bu hamlesi ile Note serisinin ekranını da büyütmüş oldu.
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Super AMOLED paneli kullanmaya devam eden Samsung, çentikli ekran tasarımı yerine, kavisli ekran ile Infinity Display anlayışını sürdürüyor. Bu ekranın çözünürlüğü de QHD+ yani 1440 x 2960 (516 ppi) seviyesinde.
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1.2 Gbps LTE internet bağlantı teknolojisi sayesinde Galaxy Note 9 internete de oldukça hızlı bağlanıyor. Ekran HDR10 ve Always-On desteği sunarken, Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ile korunuyor.
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Cihaz gücünü yeni Exynos 9810 işlemcisinden alıyor. 4 bin mAh bataryaya ev sahipliği yapan Galaxy Note 9, IP68 sertifikası ile su ve toz dayanıklılığına sahip.
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Samsung bu modeline soğutma sistemi de ekledi. Galaxy Note 9, özel soğutma sistemi sayesinde oyunlarda ısınıp yavaşlamıyor. Samsung tercihini bu modelde 128 GB ve 512 GB depolama alanına sahip iki opsiyondan yana kullandı.
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Kullanıcılar micro SD kart desteği ile telefonlarının depolama limitini 1 TB’ye kadar çıkarabilecek.
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Anahtar Kelimeler:
Galaxy Note 9 Samsung dxomark

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