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Galaxy Note serisinin sonuna mı gelindi

10.09.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GalaxyClub tarafından hazırlanan bir rapora göre, Samsung Electronics geçtiğimiz günlerde akıllı telefon serisi için ticari markalarını yeniledi ancak bir tanesini dışarıda bıraktı. Bu atlanan markanın ‘Galaxy Note’dan olduğu söylendi.

Galaxy Note serisinin sonuna mı gelindi

Samsung , Galaxy Z, Galaxy S, Galaxy A ve Galaxy M dahil diğer tüm markaları yeniledi. Neden Galaxy F yok diye merak ediyorsanız, bu markaların sadece F serisi telefonların satılmadığı Güney Kore için olduğunu belirtmekte fayda var. Şirketin bir GalaxyNote cihazını piyasaya sürmeye hazır olduğunda ticari markayı yeniden aktifleştirme şansının olduğunu söylemekte fayda var. Firmanın Galaxy Tab için markalaşmayı da yenilemediğini belirtmekte fayda var.

Bu, teknoloji devinin bu ürün kategorisi yıllar sonra yükselişte olduğu için tablet satmayı bırakacağı anlamına gelmiyor. Bununla birlikte, Galaxy Note dizisi iptal edilse bile, özellikleri Samsung’un diğer cihazlarında yaşamaya devam edecek. Çünkü TM Roh, S Pen destekli Galaxy Z Fold3’ü piyasaya sürmeden önce gelecekte daha fazla cihazın Galaxy Note özelliklerini alacağını doğruladı. Bakalım süreç bize neler gösterecek.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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