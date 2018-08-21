Galaxy Note9 ’a bu değişim kampanyası ile sahip olun

Galaxy Note serisinin yeni üyesi Galaxy Note9 ’a geçmek isteyenler; Samsung mağazalarında,Samsung Online Mağaza’da ve kampanyaya katılan yetkili satış noktalarında devam eden Galaxy’nin En İyi Değişim Kampanyası kapsamında Samsung veya kampanyaya dahil edilmiş diğer markalardaki belirli eski telefonlarını getirdiklerinde, kampanya şartlarını sağlamaları koşuluyla indirimli olarak yeni Galaxy Note9’a sahip olma fırsatı yakalıyor.

İndirim miktarı eski telefonun modeline ve fiziki durumuna bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Kullanıcılar Samsung mağazalarına veya kampanyaya katılan yetkili satış noktalarına giderek; kampanya koşullarını, kampanyaya dahil edilen telefon modellerini ve sağlanabilecek indirim miktarını öğrenebiliyorlar.

Samsung Online Mağaza’da sağlanabilecek indirimlere, kampanya koşullarına ve kampanyaya dahil edilen belirli eski telefonlara ise shop.samsung.com/tr adresinden ulaşılabiliyor.

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