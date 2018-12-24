Galaxy S1’a yeni bir özellik eklendi

XDA Developers‘ın yeni raporuna göre; ilk kez Huawei P20 Pro‘da kullanılan, sonrasında ise Pixel telefonlara gelen Night Mode veya Night Sight özelliği S10 ailesinde de kullanılmaya hazırlanılıyor. Samsung’un Bright Night, yani parlak gece olarak adlandıracağı bu özellik, karanlık ortamlarda çekilen fotoğrafların daha aydınlık olmasını sağlıyor.

Huawei ve Google’ın ardından birçok büyük telefon üreticisinin kullanmaya başladığı bu özellik, sadece cihazınızı birkaç saniye sabit tutmanızı gerektiriyor. Telefon, aynı açıdan birkaç kare fotoğraf çekiyor ve bunları birleştirerek daha parlak bir fotoğraf ortaya koyuyor.

Temelde, fotoğrafçıların sık kullandığı uzun pozlama yöntemine benzeyen bu özellik, yazılımsal bazı değişiklikler sayesinde uzun pozlamanın aksine tripoda ihtiyaç duymuyor. Dolayısıyla elde çekimlerde de bu modu açabiliyorsunuz.

Galaxy S10 ailesinde kullanılacağına kesin gözüyle bakılan yeni modun, eski telefonlara güncelleme ile gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

WhatsApp Web PiP özelliği ile güncellendi!



