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Galaxy S10+, 3 ana kamera ile geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.08.2018 09:35 | Son Güncelleme

3 ana kamera ile geleceği iddia edilen Galaxy S10+ hakkında bazı yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İşte Samsung’un önümüzdeki yıl satışa sunacağı çatı modeli hakkındaki son detaylar.

Galaxy S10+, 3 ana kamera ile geliyor

Hatırlanacağı üzere Samsung yaklaşık olarak 1 hafta önce Note serisinin yeni üyesi olan Note 9’u tanıtmıştı. Ülkemizde de 6499TL etiket fiyatı ile ön siparişe sunulan Galaxy Note 9, beklenildiği üzere teknoloji tutkunlarını pek fazla heyecanlandırmadı. Nitekim S9+ özelliklerinde bir teknik yapı, Note 8 çizgisinde bir tasarım kullanıcılara pek de cazip gelmedi diyebiliriz.

Genel olarak teknoloji tutkunlarının merak ettiği şey ise önümüzdeki Mart ayı gibi tanıtılması beklenen Galaxy S10+ modeli. Samsung’un 2019’daki çatı modeli olması beklenen Galaxy S10+ hakkında geçtiğimiz gün bazı detaylar ortaya çıktı.

Teknoloji gündemini az çok takip edenlerin de bileceği üzere Galaxy S10+ modelinin aynı P20 Pro’da olduğu gibi 3 ana kamera ile geleceği söyleniyor. Şimdi ise bu 3 ana kamera hakkında daha çok bilgiye sahibiz.

Güney Kore kaynaklı bir raporda yer alan bilgilere göre, S10+’ın ana kamera modülünde 16MP’lik düzeli snapper, telefoto lensli 13MP sensör ve geniş açılı bir objektife sahip 12MP’lik harici bir kamera yer alacak.

Ayrıca aynı raporda Galaxy A modellerinin birisinin de 31MP + 8 MP + 5 MP’lik 3’lü ana kamera kurulumuna sahip olacağı iddia ediliyor.

Görünen o ki bu iddiaların doğruluğunu onaylamamız için en azından 2019’un başlarına kadar beklememiz gerekecek.

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Anahtar Kelimeler:
galaxy s10 Samsung teknoloji

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