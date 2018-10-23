Galaxy S10 çok farklı olacak

Bilindiği üzere Samsung önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yeni amiral gemisi modellerini tanıtacak. Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre Samsung’un 3 yeni S10 modeli tanıtması bekleniyor. S10, S10 Lite ve S10+.

Güney Koreli şirket, Galaxy S10 serisi ile birlikte tasarımsal anlamda köklü değişikliklere gidecek. Bu değişikliklerden birisi de S8’den bu yana telefonun arka kısmına konumlandırılan fiziksel parmak izi okuyucusunun ekranın altına yerleştirilmesi.

Genel kanı S10’da kullanılacak olan parmak izi okuyucusunun, bölgesel bir işleve sahip olacağı yönündeydi. Yani telefonun alt kısmındaki 3’te 1’lik bölümün parmak izi okuyucusu işlevi göreceği düşünülüyordu. Fakat Samsung’un altığı son patentlere bakacak olursak, Galaxy S10’un tüm ekranı parmak izi okuyucusu işlevi görebilecek. Dilerseniz patentle ilgili görsellere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Samsung çentikli tasarıma geçiyor



Burada dikkat çeken bir başka detay ise Samsung’un kullanacağı yeni tasarım çizgisi. Görünen o ki Güney Koreli şirket Infinity Display çizgisini geride bırakarak çentikli bir tasarıma yönelecek. Samsung’un yeni tasarım çizgisinin ilk olarak Essential Phone’da kullanılan çentikli tasarıma benzediğini söylemek yanlış olmaz.

Elbette henüz bunları konuşmak için erken. Keza S10 serisinin tanıtılmasına 6 aydan uzun bir süre var. Bu süreç içerisinde S10 serisi hakkında çok daha kapsamlı bilgiler sızdırılacaktır. Bekleyip göreceğiz.

FIT Plus , BAR Plus ve DUO Plus satışa çıktı

