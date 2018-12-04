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Galaxy S10+ ekranında çift delik olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.12.2018 08:44 | Son Güncelleme

Samsung’un önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tanıtacağı S serisinin yeni modelleri hakkında söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. İşte Galaxy S10+ hakkındaki son ayrıntılar.

Galaxy S10+ ekranında çift delik olacak

Akıllı telefon pazarında en çok telefon sevkiyatı gerçekleştiren isim konumunda yer alan Samsung, şu aralar yeni S modellerine odaklanmış durumda. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulması beklenilen Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ hakkındaki söylentilerin ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak Güney Koreli teknoloji devinin, yeni S serisinde Infinity-O ismini verdiği farklı bir tasarımı kullanacağını öğrenmiştik. Bu tasarımda ön tarafta selfie kamerası için ayrılmış bir delik yer alıyordu.

Fakat çift selfie kamerasıyla gelecek olan Galaxy S10+’da Infinity-O çizgisinin biraz daha farklı olacağı ortaya çıktı. İddialara göre S10+’ın ekranının hem sağında, hem de solunda birer delik yer alacak. Bu konudaki bir diğer söylenti ise S10+ deliğinin biraz daha geniş olacağı ve çift kameranın aynı deliğe konumlandırılacağı yönünde.

Açık konuşmak gerekirse, çentikli ekranlarla, delikli ekranların öyle büyük bir farkının olduğu söylenemez. Kameranın üst orta kısımda nokta şeklinde bir çentikle ayrılmasıyla, sağda ya da solda ekranda delik olarak konumlandırılması çok farklı şeyler değil. Elbette burada kullanıcıların nasıl bir tepki vereceği de merak konusu. Malum, kullanıcı kitlesinin geneli çentik konusunda hayli mesafeliydi. Dolayısıyla aynı tutumun Infinity-O tasarımına karşı gösterilip, gösterilmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

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Samsung akıllı telefon

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