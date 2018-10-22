Galaxy S10 emin adımlarla geliyor

Galaxy S10 ile gelecek olan en büyük yenilik, ekran altına gizlenmiş olan parmak izi okuyucusu olacak. Samsung son birkaç yıldır bu teknoloji üzerine yoğun bir mesai harcamıştı. Sonunda Galaxy S10 ile fiziksel parmak izi okuyucusu tarihe karışmış olacak. Elbette şunu da belirtmemiz gerekiyor. Güney Koreli şirket, ekran altına gizleyeceği parmak izi okuyucusunu Galaxy S10+ modeline özel kılabilir. Malum, son sızıntılarda 3 farklı S10 modelinin çıkacağı ve premium özelliklerin yalnızca S10+’da bulunacağına dair bazı söylemler mevcuttu. 7nm yonga setiyle gelecek Gelelim Galaxy S10 ile karşımıza çıkacak olan bir diğer önemli yeniliğe. Evet, Samsung S10 modelinde ilk defa 7nm üretim sürecine tabi tutulmuş bir yonga seti kullanacak. Şimdiye kadar bu teknolojiyi Apple A12 Bionic’te, Huawei ise Kirin 980’de kullanmıştı. Yeni gelecek olan Exynos yonga setinin 7nm üretim teknolojisi ile geliştirilmesi, S10’un hızını hatırı sayılır derecede arttırırken, güç tüketimini de azaltacak. Aynı şekilde Qualcomm tarafından geliştirilecek olan Snapdragon 855 yonga seti de performans bakımından A12 ile yarışır nitelikte olacak. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi Güney Koreli şirket S10 modellerinde

Exynos yonga setinin yanı sıra Snapdragon 855’e de yer verecektir. Fakat genel itibariyle ülkemizde satılan Samsung modellerinde, Exynos yonga seti kullanıldığından, işin Snapdragon 855 kısmı bizleri çok fazla ilgilendirmiyor diyebiliriz.

Üstün teknik özellikler Akıllı telefonlarda performansı belirleyen kriterlerden bir diğeri ise RAM. Samsung şimdiye kadar üst segment modellerin 4GB ya da 6GB’lık RAM yongaları kullanıyordu. Sadece Çin’de satışa sunulan bazı özel varyantlarda 8GB RAM’e yer veriliyordu. Fakat Galaxy S10+ modelinin tüm bölgelerde 8GB RAM’le satışa sunulacağı tahmin ediliyor. S10 ve S10 Lite modellerinde ise RAM miktarı muhtemelen biraz daha düşük olacaktır. Samsung’un yeni amiral gemisi modeli kamera tarafında da bir dizi yenilikle karşımıza çıkacak. Eğer söylentiler doğruysa Samsung’un S10 serisinin en donanımlı versiyonu 3 ana kameraya sahip olacak. Son dönemde pek çok üreticinin, üst segment modellerinde 3 ana kamera kullanmaya başlaması, S10’un da 3 ana kamerayla geleceği söylentilerini doğrular nitelikte. Tasarımda farklılıklar olacak Galaxy S10 hakkında en çok merak edilen detaylardan birisi de bu telefonun yeni bir tasarıma sahip olup olmayacağı. Bilindiği üzere Samsung son birkaç senedir Infinity Display ismini verdiği modern bir tasarım çizgisi ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu tasarım çizgisinin biraz daha geliştirilerek, alt çerçevenin tamamen ortadan kaldırılması söz konusu.