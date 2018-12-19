Galaxy S10 ilginç bir özellikle anılıyor

Renginden donanımına kadar her türlü detayıyla adından söz ettiren S10 serisi, bir kez daha yeni bir özellikle ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi önceki gün, üçlünün İngiltere fiyatları sızdırılmış, fiyatların önceki nesle benzer şekilde agresif olduğu gün yüzüne çıkmıştı.

Bugün ise yepyeni bir özellik ortaya atıldı. İddialara göre S10 ailesi, Mate 20 Pro‘da olduğu gibi kablosuz şarj aktarımını destekleyecek. Diğer bir deyişle S10 ailesi, başka bir telefonu şarj edebilecek. Bunu yapmak için tek gereken iki telefonu sırt sırta koymak olacak.

Özelliğin isminin ise Powershare olacağı düşünülüyor. Türkçe’ye muhtemelen güç paylaşımı veya şarj paylaşımı olarak geçecektir.

Söylentiler özelliğin, Lite da dahil olmak üzere üç cihazda da yer alacağını söylüyor. Elbette bu sistem, (en azından şimdilik) oldukça yavaş şarj ettiği için çok kullanışlı değil ancak acil durumlarda işe yarar hale gelebiliyor.

Arka tarafında 4 kamera olan ilk telefon!



