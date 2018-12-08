Galaxy S10’ın kılıfı sızdı!

Samsung önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yeni amiral gemisi modeli Galaxy S10 ve Galaxy S10+ ile karşımıza çıkacak. Infinity-O adı verilen ekran tasarımı ile gelecek olan bu modellerde, çentik sadece nokta şeklinde yer alacak. Merakla beklenen bu modellerin tanıtımına aylar kala, sızıntılar da yavaş yavaş gelmeye başladı.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 8150 yonga seti ve 6 GB RAM‘den alması beklenen Galaxy S10’un şimdi de kılıfı sızdı. Sızan bu kılıfa göre Galaxy S10‘un arkasında artık görmeye alışkın olduğumuz üçlü kamera kurulumu yer alacak. Bu kameraların portre, standart ve geniş açı görevi göreceği söyleniyor.

Tasarımsal açıdan ön tarafa seviye atlayan telefon, arka bölümde parmak izi okuyucusuna yer vermeyerek diğer Galaxy S serilerinden ayrışıyor. Samsung muhtemelen ekranın içerisine parmak izi okuyucusunu entegre edecek.

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