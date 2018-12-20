Galaxy S10 kablosuz olarak diğer telefonları şarj edecek!

Samsung, 2019’un ilk çeyreği içerisinde S10 ve S10+ modelleri ile karşımıza çıkacak. Infinity-O ekran tasarımı ile gelecek olan bu modeller, kablosuz şarj konusunda yeni bir devri başlatacak gibi görünüyor. Bugün ortaya çıkan bilgiler S10 modellerinin Powershare özelliği ile diğer telefonları şarj edebileceğini gösteriyor.

Hali hazırda USB Type-C kullanan Android telefonlar birbirlerini şarj edebiliyordu. Ancak Samsung bu olayı Powershare ile üst seviyeye taşıyıp, diğer telefonları kablosuz olarak da şarj edebilecek. Örneğin; kablosuz şarj desteğine sahip bir telefonu S10‘un üzerine koyduğunuzda şarj işlemi başlayacak.

Kablosuz şarj paylaşımı teoride çok güzel bir olay gibi görülse de, pratikte işler öyle yürümeyebilir. Çünkü bir telefon kablosuz olarak şarj olurken, S10’un ekranı aşağıda olacağı için kullanmak pek mümkün olmayacak.

Huawei Mate 20 Pro modelinde de yer alan bu özelliğin 2019’daki üst segment Android telefonlarında da bulunması bekleniyor. Huawei’nin Samsung’a ilham kaynağı olduğu dönemlere girilmesi, Çinli firmanın Ar-Ge konusunda ne kadar başarılı işler yaptığını bizlere gösteriyor.

Bakalım Samsung, S10 modellerinde diğer üreticilere ilham kaynağı olabilecek farklı bir özellik sunabilecek mi?

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