Galaxy S10 kamera özellikleri belli oldu

Hali hazırda akıllı telefon pazarının zirvesinde yer alan Samsung, 2019’da satışa sunacağı yeni amiral gemisi modeliyle, pek çok devrimsel yeniliğe imza atmayı planlıyor. Şimdiye kadar sızdırılan bilgiler doğrultusunda, Samsung’un Galaxy S10 modelinde 3 ana kamera, ekran altı parmak izi okuyucusu ve çift ön kamera gibi özelliklere yer vereceğini biliyoruz.

Hatırlanacağı üzere sektördeki ilk 3 ana kameraya sahip telefon Huawei’den gelmişti. Çinli üretici P20 Pro modelinde 3lü ana kamera modülüne yer vermişti. Samsung’un bu husustaki ilk deneyimi ise Galaxy A7 2018 modeliyle oldu. Fakat bu sadece atıştırmalık kıvamındaydı. Asıl hamle ise 2019’un ilk çeyreğinde satışa sunulacak olan Galaxy S10 ile gelecek.

Geçtiğimiz gün sızdırılan bilgilere göre, S10’un ana kamerası, yani standart fotoğrafların çekileceği kamera 12MP olacak. f/1.5 ve f/2.4 olmak üzere çift diyaframa sahip olan bu kamera 13MP’lik tele kamera ile desteklenecek. Hatırlanacağı üzere S9+’ta kullanılan tele kamera 12MP’di.

Burada en büyük fark yaratan şey ise ultra geniş açılı kamera olacak. Galaxy S10’da yer alan 3. kamera 123 derecelik bir görüş açısına sahip olacak. Bu şimdiye kadar bir telefonda kullanılan en yüksek çözünürlüğe sahip ultra geniş açılı kamera olabilir.

Samsung yeni S10 serisiyle yeni bir tasarım çizgisine geçip geçmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.

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