HABER

Galaxy S10 kamera özellikleri belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.10.2018 09:25 | Son Güncelleme

Samsung’un 2019’un ilk çeyreğinde satışa sunması beklenilen yeni amiral gemisi modeli Galaxy S10’un kamera detayları ortaya çıktı. İşte konu hakkındaki tüm ayrıntılar.

Galaxy S10 kamera özellikleri belli oldu

Hali hazırda akıllı telefon pazarının zirvesinde yer alan Samsung, 2019’da satışa sunacağı yeni amiral gemisi modeliyle, pek çok devrimsel yeniliğe imza atmayı planlıyor. Şimdiye kadar sızdırılan bilgiler doğrultusunda, Samsung’un Galaxy S10 modelinde 3 ana kamera, ekran altı parmak izi okuyucusu ve çift ön kamera gibi özelliklere yer vereceğini biliyoruz.

Hatırlanacağı üzere sektördeki ilk 3 ana kameraya sahip telefon Huawei’den gelmişti. Çinli üretici P20 Pro modelinde 3lü ana kamera modülüne yer vermişti. Samsung’un bu husustaki ilk deneyimi ise Galaxy A7 2018 modeliyle oldu. Fakat bu sadece atıştırmalık kıvamındaydı. Asıl hamle ise 2019’un ilk çeyreğinde satışa sunulacak olan Galaxy S10 ile gelecek.

Geçtiğimiz gün sızdırılan bilgilere göre, S10’un ana kamerası, yani standart fotoğrafların çekileceği kamera 12MP olacak. f/1.5 ve f/2.4 olmak üzere çift diyaframa sahip olan bu kamera 13MP’lik tele kamera ile desteklenecek. Hatırlanacağı üzere S9+’ta kullanılan tele kamera 12MP’di.

Burada en büyük fark yaratan şey ise ultra geniş açılı kamera olacak. Galaxy S10’da yer alan 3. kamera 123 derecelik bir görüş açısına sahip olacak. Bu şimdiye kadar bir telefonda kullanılan en yüksek çözünürlüğe sahip ultra geniş açılı kamera olabilir.

Samsung yeni S10 serisiyle yeni bir tasarım çizgisine geçip geçmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.

TurkNet 200 bini geçti

PARTNERKim Kardashian, paylaşımlarıyla yürek hoplattıKim Kardashian, paylaşımlarıyla yürek hoplattı
Teknoloji dünyasının en zenginleri belli oldu Teknoloji dünyasının en zenginleri belli oldu
Chrome kullanıcılarına kötü haber bu sabah geldi!Chrome kullanıcılarına kötü haber bu sabah geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
galaxy s10 Samsung Galaxy S10 teknoloji

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de bir ilk! Hadise istedi Acun Ilıcalı kıramadı

O Ses Türkiye'de bir ilk! Hadise istedi Acun Ilıcalı kıramadı

Korkunç iddia! Suudi gazeteciyi parçalayıp götürdüler

Korkunç iddia! Suudi gazeteciyi parçalayıp götürdüler

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

Rusya’dan Suudi Veliaht Prensi’nin 'petrol' iddiasına yanıt: Prensin tatlı rüyası

Rusya’dan Suudi Veliaht Prensi’nin 'petrol' iddiasına yanıt: Prensin tatlı rüyası

Aleyna Tilki'den bornozlu dans videosu!

Aleyna Tilki'den bornozlu dans videosu!

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayatınızı kolaylaştıracak yepyeni bir uygulama

Hayatınızı kolaylaştıracak yepyeni bir uygulama

Dacia Duster, emisyon standartlarına uyum sağlayacak!

Dacia Duster, emisyon standartlarına uyum sağlayacak!

Suzuki Vitara Paris’te!

Suzuki Vitara Paris’te!

Android telefonlara anlık çeviri desteği

Android telefonlara anlık çeviri desteği

UEFI kısmını hedef alan bir siber saldırı keşfedildi

UEFI kısmını hedef alan bir siber saldırı keşfedildi

Nokia 7.1 için geri sayım başladı

Nokia 7.1 için geri sayım başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.