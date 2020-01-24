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Galaxy S10 Lite çok can yakacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.01.2020 09:24 | Son Güncelleme

Samsung, bu yılın başlarında merakla beklenen Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite modellerini tanıtmıştı. Apple’ın 699 dolarlık uygun fiyatlı iPhone 11 modelini hedef alan bu modellerden S10 Lite olanı bugün satışa sunuldu.

Galaxy S10 Lite çok can yakacak

iPhone 11 gibi 699 dolar bandına çıkacağını düşündüğümüz bu telefon sürpriz bir şekilde yaklaşık olarak 569 dolardan Hindistan’da satışa sunuldu. Lite modelleri ile önceliğini Çin ve Hindistan’a veren Samsung’un, bu modelleri Türkiye’de satışa sunmayacağını düşünüyoruz.

Özellikleri ile pek Lite olmayan bu model, global pazara açıldığında kartların yeninden dağıtılmasına neden olacak gibi görünüyor.

6.7 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde AMOLED ekran ile gelen bu telefonun kalbinde Samsung Exynos 9 Series 9810 / Snapdragon 855 yonga seti yer alıyor. Telefonun 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama birimine sahip olduğunu belirtelim.

Kamera kurulumu konusunda değişikliğe giden Samsung, bu modelde 48 Megapiksel f/2.2 diyafram + 12 Megapiksel ultra
geniş f/2.4 diyafram + 5 Megapiksel makro f/2.2 diyafram üçlü arka kamera kurulumuna yer veriyor. Ön bölümünde ise 32 Megapiksellik kamera yer alıyor.

SAMSUNG GALAXY S10 LİTE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6.7 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde Super AMOLED Infinity ekran
Sekiz çekirdekli Samsung Exynos 9 Series 9810 yonga seti
Mali G72MP18 GPU grafik birimi
6 GB LPDDR4x RAM
128 GB dahili depolama birimi (UFS 2.1) (microSD kart desteği)
48 Megapiksel f/2.2 diyafram + 12 Megapiksel ultra geniş f/2.4 diyafram + 5 Megapiksel makro f/2.2
32 Megapiksel f/2.0 diyafram
Ekrana entegreli ultrasonic parmak izi okuyucusu
Boyutlar: 163.7 x 76.1 x 8.7mm
Ağırlık: 198g
4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4/5GHz), Bluetooth 5.0, GPS with GLONASS, USB 3.1, NFC
45W hızlı şarj destekli 4.500mAh kapasiteli batarya
Android 10 işletim sistemi (One UI 2.0)

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Anahtar Kelimeler:
Samsung galaxy s10 lite

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