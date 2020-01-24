Galaxy S10 Lite çok can yakacak

iPhone 11 gibi 699 dolar bandına çıkacağını düşündüğümüz bu telefon sürpriz bir şekilde yaklaşık olarak 569 dolardan Hindistan’da satışa sunuldu. Lite modelleri ile önceliğini Çin ve Hindistan’a veren Samsung’un, bu modelleri Türkiye’de satışa sunmayacağını düşünüyoruz.

Özellikleri ile pek Lite olmayan bu model, global pazara açıldığında kartların yeninden dağıtılmasına neden olacak gibi görünüyor.

6.7 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde AMOLED ekran ile gelen bu telefonun kalbinde Samsung Exynos 9 Series 9810 / Snapdragon 855 yonga seti yer alıyor. Telefonun 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama birimine sahip olduğunu belirtelim.

Kamera kurulumu konusunda değişikliğe giden Samsung, bu modelde 48 Megapiksel f/2.2 diyafram + 12 Megapiksel ultra

geniş f/2.4 diyafram + 5 Megapiksel makro f/2.2 diyafram üçlü arka kamera kurulumuna yer veriyor. Ön bölümünde ise 32 Megapiksellik kamera yer alıyor.

SAMSUNG GALAXY S10 LİTE TEKNİK ÖZELLİKLERİ



6.7 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde Super AMOLED Infinity ekran

Sekiz çekirdekli Samsung Exynos 9 Series 9810 yonga seti

Mali G72MP18 GPU grafik birimi

6 GB LPDDR4x RAM

128 GB dahili depolama birimi (UFS 2.1) (microSD kart desteği)

48 Megapiksel f/2.2 diyafram + 12 Megapiksel ultra geniş f/2.4 diyafram + 5 Megapiksel makro f/2.2

32 Megapiksel f/2.0 diyafram

Ekrana entegreli ultrasonic parmak izi okuyucusu

Boyutlar: 163.7 x 76.1 x 8.7mm

Ağırlık: 198g

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4/5GHz), Bluetooth 5.0, GPS with GLONASS, USB 3.1, NFC

45W hızlı şarj destekli 4.500mAh kapasiteli batarya

Android 10 işletim sistemi (One UI 2.0)

Samsung Galaxy S20 ile beklentileri karşılayabilecek mi?

