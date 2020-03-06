Galaxy S10 Lite kamera sorunu ile boğuşuyor

Yıl içerisinde de üst segment akıllı telefonlar arasında sözü geçen cihazlar arasında yer alacak. Ancak Samsung‘un ara ara bazı cihazlarında yaşadığı kamera sorunu yine baş gösterdi. 4K çözünürlükte 60 FPS video kayıt desteğinin açıklanmasına rağmen bazı kullanıcıların bu özellikten yararlanamaması daha doğrusu 30 FPS’de kayıt yapabilmesi Samsung’u harekete geçirdi. Ancak bu sorunun tüm telefonlarında değil bazı telefonlarda yaşandığı açıklandı. Yine de firma tüm telefonlarını kapsayacak güncellemeyi yayınladı. Daha önce buna benzer sorunlar Samsung’un A serisinde de yaşanmıştı. Yine gelen güncellemeler ile bu sorun giderilmişti.

SAMSUNG GALAXY S10 LİTE ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Büyük ekran cihaz modellerinden olan telefon 6.7 inç büyüklüğü ile kullanıcıların kullanımına sunuluyor. Çözünürlük olarak en üst kalite özelliklerinden olan 1080 x 2400 piksel çözünürlüklü yer alıyor. 2.84 GHz hızında sekiz çekirdekli Snapdragon 855 ile karşımıza çıkan cihazın fiyatı ise 5500 TL.

Instagram şifre kırma (2020)

