Galaxy S10 modellerinin ekran boyutları sızdırıldı

Bilindiği üzere Samsung önümüzdeki yıl 3 yeni Galaxy S10 modeliyle teknoloji severlerin karşısına çıkacak. Sızdırılan bilgiler doğrultusunda bu modellerin S10, S10 Lite ve S10+ şeklinde isimlendirileceği tahmin ediliyor.

Güney Koreli teknoloji devinin Infinity-O ismini verdiği yeni bir tasarım çizgisine sahip olması beklenen Galaxy S10 modellerinin ekran boyutları da ortaya çıktı. Sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden biri olan Evan Blass, geçtiğimiz gün S10 modellerinin ekran boyutlarını şahsi Twitter hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Blass tarafından paylaşılan görüntüye bakacak olursak, S10 Lite 5.8 inç, S10 6.1 inç ve S10+ da 6.4 inçlik ekranla gelecek. Ayrıca görsellerde S10 ve S10 Lite’ta tek bir ana kamera bulunurken, S10+’ta ise çift ana kamera bulunması dikkatlerden kaçmıyor.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde bu konu hakkında da bazı raporlar sızdırılmış ve S10+’ın daha geniş bir kamera deliğiyle geleceği belirtilmişti.

Evan Blass tarafından paylaşılan görsellerde kamera delikleri telefonun tam ortasına konumlandırılmış. Fakat şimdiye kadar sızdırılan görsel ve raporlarda kamera deliklerinin sağ ya da sol köşede olduğuna şahitlik etmiştik. Bakalım Samsung’un tasarım konusundaki son kararı ne olacak? Bekleyip göreceğiz.

Epic Games Store açıldı! Her ay bedava oyunlar!



