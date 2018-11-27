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Galaxy S10 özellikleri ile rekor kıracak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.11.2018 14:45 | Son Güncelleme

Samsung, birkaç ay sonra resmi olarak tanıtılacak olan Galaxy S10 ile rekor kırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar!

Galaxy S10 özellikleri ile rekor kıracak!

Teknoloji devi Samsung, birkaç ay sonra resmi olarak tanıtacağı amiral gemisi Galaxy S10 ile rekor kırmaya hazırlanıyor. Telefonun kullanıcılara sunacağı özellikler ise şimdiden bekleyenleri heyecanlatacak cinsten.

Peki Samsung Glaxx S10 bizlere neler sunacak? Öncelikle telefonun 5G teknolojisi ile geleceğini belirtmeden geçmeyelim. Ek olarak ortaya çıkan sızıntılara göre Galaxy S10 5G modelinde RAM ve depolama kapasitesi ile dünyada bir ilke imza atılacak.

Dünyanın ilk 12 GB'li telefonu olma özelliğini taşıyacak olan Galaxy S10, 1 TB dahili depolama alanı ile de rekor üzerine rekor kıracak. Aynı zamanda cihazın 6.7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olması da beklenen özellikler arasında.

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Galaxy S10 özellikleri ile rekor kıracak!

Peki daha öncesinde ortaya çıkan SM-G75FC model numarası ve 512 GB depolama alanı ile geleceği belirtilen Galaxy S10'da neyin nesi? Farklı özelliklere sahip S10 modellerinin sürekli sızdırılması bizlere birden fazla S10 modelinin olacağını işaret ediyor.

Bunların yanı sıra telefonun arka kısmında dört kameranın da yer aldığı gelen iddialar dahilinde. Samsung neler planlıyor bilmiyoruz ancak eğer bu iddialar gerçekleşir ve telefon bu özellikler ile satışa sunulursa bizleri oldukça sağlam bir cihaz bekliyor diyebiliriz.

Peki siz S10 ile ilgili ortaya çıkan iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
galaxy s10 Samsung teknoloji

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