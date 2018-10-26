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Galaxy S10 sensor delikleriyle geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.10.2018 09:57 | Son Güncelleme

Samsung’un 2019’un ilk çeyreğinde tanıtması beklenilen yeni amiral gemisi modeli hakkında bazı detaylar ortaya çıktı. Görünen o ki Galaxy S10 eşine az rastlanan bir özellikle gelecek.

Galaxy S10 sensor delikleriyle geliyor

Bilindiği üzere Samsung şu aralar Galaxy S10 modeline yoğunlaşmış durumda. Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere bakacak olursak, S10 tamamen yenilikçi bir tasarım çizgisiyle gelecek. Samsung’un çentikli tasarım çizgisine karşı tutumunu göz önüne alırsak, S10’da tamamen farklı bir tasarım anlayışıyla karşılaşacağımızı söyleyebiliriz. Peki Güney Koreli şirket yeni amiral gemisi modelinde nasıl bir çizgi izleyecek?

Samsung’un aldığı son patente bakacak olursak, S10’un eşsiz bir özellikle geleceğini söyleyebiliriz. Zira bu patente göre, pek çok sensor, ekranın arkasına gizlenebilecek. Bu da mevcut çentik boyutunun ön kamera çapıyla eşit olacağı anlamına geliyor.

Dilerseniz bahse konu patentle ilgili görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.

Görüldüğü üzere telefonun hemen üst çerçevesinde küçük delikler mevcut. Samsung, telefonun ön tarafında bulunan tüm sensorleri bu deliklerin altında toplamayı düşünüyor. Böylece 3D yüz tarayıcı gibi çentik alanını arttıran sensorler de çerçeve altına gizlenmiş olacak.

Elbette bu noktada şöyle bir sıkıntı ortaya çıkabilir. Malum, görseldeki çerçeve hayli ince. Dolayısıyla tüm sensörlerin bu ince çerçeveye açılmış olan deliklerin altına yerleştirilmesi günümüz teknoloji şartlarında pek de mümkün görünmüyor. Eğer Samsung yeni bir teknoloji kullanmayacaksa, işi hayli zor diyebiliriz.

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Samsung akıllı telefon

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