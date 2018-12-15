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Galaxy S10 serisinin tasarımı netleşiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.12.2018 08:28 | Son Güncelleme

Her geçen gün yeni detayları ortaya çıkan Galaxy S10 ailesinin tasarımı bir kez daha gözüktü. Olixar’ın kılıflarıyla birlikte önemli detaylar ortaya çıkıyor.

Galaxy S10 serisinin tasarımı netleşiyor

Tarih yaklaştıkça daha çok detay ortaya çıkıyor; daha önce pek çok kez sızdırılan S10 ailesi, bir kez daha ve çok net şekilde gün yüzüne çıktı. Bugüne kadar çentik ve kamera deliği gibi popüler akımlara karşı koyan Samsung, yeni nesil amiral gemisinde inadından vazgeçecek. Güney Koreli şirket, geçtiğimiz ay yaptığı duyuruyla çentikli tasarıma (ve kamera delikli) geçiş yapacağını zaten ilan etmişti.

Bu bağlamda bunun (Infinity-O) S10 serisine uygulanacağı açıkça görülüyor. Galaxy S10 ve S10 Lite modellerinde tek ön kamera yer alırken, S10 Plus‘ta çift ön kamera için delik bulunuyor ve bu tasarımı bir miktar daha ilginç kılıyor.

Öte yandan arkayı çevirdiğimizde yine farklı kamera kurulumlarıyla karşılaşıyoruz. S10 ve S10 Lite‘ta yatay üçlü kamera kurulumu yer alırken; S10 Plus‘ta dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Böylece S10 Plus toplamda 6 kameraya ev sahipliği yapmış oluyor.

Olixar’ın kılıf tasarımlarıyla birlikte Galaxy S ailesinin 10. neslinin tasarımı iyiden iyiye netleşmiş oldu. Şimdi gözler, daha çok telefonların teknik detaylarına çevrilmiş durumda.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung akıllı telefon

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