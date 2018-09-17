Galaxy S10’un beklentileri yükseldi!

Son çeyreğe yaklaşmamızla birlikte her sene olduğu gibi bu yıl da 2019’un ilk telefonları hakkında dedikodular dönmeye başladı. Ve elbette bunlardan Samsung’un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S10 da nasibini alıyor.

Galaxy S10 üçlüsünün tasarımı oldukça farklı olacak

Bu hafta Çin medyasına yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Samsung CEO’su, sıradaki tepe modeller için ipucu verdi. Şimdiye kadar yakalanan ve özellikle S9 ve Note 9’la beraber iyiden iyiye klasikleşen tasarım, bu kez radikal şekilde değişecek. CEO, söylemlerini çok detaylandırmadı ancak ifadeleriyle teknoloji severleri merak içinde bıraktı.

Zira çerçevesiz panel furyası sebebiyle ön yüzde değişiklik yapmak hayli zor. Akıllı telefonlar çentikli ve çentiksiz olmak üzere ikiye ayrılmış durumda. Öte yandan beklenen değişiklik daha çok cihazın arka kısmını etkileyebilir. Her şekilde yapılacak değişiklikleri büyük bir merakla bekliyoruz.

CEO’nun üzerinde durduğu diğer bir konu, S10 ailesinin yepyeni ve “harika” renk seçenekleriyle gelecek olması. Bu konuda sınırlı ve tipik renklerin yanında farklı renkler yer alacak ve bunlardan bazıları da Huawei’nin P20 Pro ile karşımıza çıkardığı ikili renkli tasarım olabilir.

3 yeni modelle beraber şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi‘nde tanıtılması beklenen yeni ailenin, ortaya çıkacak detaylarını buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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