Galaxy S10 ve Note 10 için One UI 2.5 güncellemesi yayınlandı

OTA üzerinden sunulan ve Türkiye’de de çok yakında indirime hazır olacak olan bu güncelleme ile Ağustos ayı Android güvenlik güncellemeleri de sisteme ekleniyor. S10 ve Note 10 adeta Galaxy S20 yapan bu güncelleme ile gelen tüm yeniliklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Galaxy S10 ve Note 10 serisi kullanıcıları artık Pro Modunda video çekerken sesin yönünü seçme desteğine sahip olacak. Galaxy Buds bağlıysa, kullanıcılar bunları ses kaynağı olarak seçebilir. Galaxy S20, daha iyi ses kontrollerinin yanı sıra, 8K çözünürlükte 21:9’da yerel olarak video çekmeyi de destekleyecek.

OneUI 2.5 ile Samsung Notes, Audio Bookmark adlı bir özellik ile oldukça güzel bir güncelleme alıyor. Kullanıcılar, notlarını ses kayıtlarıyla senkronize edebilecek ve daha sonra notları gözden geçirirken dinleyebilecekler. Bununla birlikte Samsung Notes, PDF’lere açıklama ekleyebiliyor. Samsung Notes’un Otomatik kaydetme ve eşitleme işlevi, notları Samsung akıllı telefonlar, tabletler ve Windows PC’ler arasında senkronize edecek.