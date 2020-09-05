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  4. Galaxy S10 ve Note 10 için One UI 2.5 güncellemesi yayınlandı

Galaxy S10 ve Note 10 için One UI 2.5 güncellemesi yayınlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.09.2020 11:04 | Son Güncelleme

Samsung’un uzun süredir üzerinde çalıştığı One UI 2.5 güncellemesi bugün hem Galaxy S10 hem de Galaxy Note 10 modelleri için yayınlandı. Android 10 tabanlı bu güncelleme ile sisteme bir dizi yeni özellik ekleniyor. Bu yeniliklerden en dikkat çekeni ise kamera modunda yapılan iyileştirmeler oluyor.

Galaxy S10 ve Note 10 için One UI 2.5 güncellemesi yayınlandı

OTA üzerinden sunulan ve Türkiye’de de çok yakında indirime hazır olacak olan bu güncelleme ile Ağustos ayı Android güvenlik güncellemeleri de sisteme ekleniyor. S10 ve Note 10 adeta Galaxy S20 yapan bu güncelleme ile gelen tüm yeniliklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Galaxy S10 ve Note 10 serisi kullanıcıları artık Pro Modunda video çekerken sesin yönünü seçme desteğine sahip olacak. Galaxy Buds bağlıysa, kullanıcılar bunları ses kaynağı olarak seçebilir. Galaxy S20, daha iyi ses kontrollerinin yanı sıra, 8K çözünürlükte 21:9’da yerel olarak video çekmeyi de destekleyecek.

OneUI 2.5 ile Samsung Notes, Audio Bookmark adlı bir özellik ile oldukça güzel bir güncelleme alıyor. Kullanıcılar, notlarını ses kayıtlarıyla senkronize edebilecek ve daha sonra notları gözden geçirirken dinleyebilecekler. Bununla birlikte Samsung Notes, PDF’lere açıklama ekleyebiliyor. Samsung Notes’un Otomatik kaydetme ve eşitleme işlevi, notları Samsung akıllı telefonlar, tabletler ve Windows PC’ler arasında senkronize edecek.

Kablosuz Dex desteği ilk olarak Galaxy Note20 serisi ile tanıtılmıştı. Bu özellik kullanıcıların akıllı telefonlarını çoklu parmak hareketlerini destekleyen ikinci bir ekran olarak kullanmalarına olanak sağlıyordu. Şimdi güncellemeyle bu özellik daha fazla cihaza geliyor.

Son olarak, Samsung, Wi-Fi şifrelerini kişilerinizdeki diğer herhangi bir Galaxy cihazı kullanıcısı ile kolayca paylaşma özelliğini de getiriyor.

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