Galaxy S20 ailesi firmanın sitesinde görüntülendi

Samsung, geçtiğimiz yıllarda yaptığı gibi yeni amiral gemisini ön sipariş ile satın alan kullanıcılarına bonus hediyeler sunacak. S20 Plus ve S20 Ultra ailesini ön sipariş ile satın alanlar Galaxy Buds+ kulaklığına ücretsiz olarak sahip olacak. Bu ön sipariş bonusu Türkiye’de de geçeri olacak.

Gelelim telefonların resmi olarak sızdırılan kamera özelliklerine. S20 Plus modelinde 3’lü kamera kurulumuna bir de ToF sensörü eşlik edecek. S20 Ultra modelinde de 3’lü kamera kurulumu + ToF sensörü yer alacak. Anca Ultra modelinde 108 Megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Bu kamera 100 kat zoom imkanı sunacak.

Amerika’da Qualcomm Snapdragon 865 ve diğer Avrupa ülkelerinde Exynos 990 yonga seti ile satışa sunulacak olan bu modellerde 12 GB RAM yer alacak. Dinamik AMOLED ekran ile gelecek olan bu modeller 899 dolardan başlayan fiyatlar ile satılacak. S20 Plus modeli 999 dolar ve S20 Ultra modeli ise 1.099 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

SAMSUNG GALAXY S20 TEKNİK ÖZELLİKLERİ



6.2 inç büyüklüğünde 1440 x 3200 çözünürlüğünde 566 PPI değerli 120 Hz tazeleme oranlı dinamik AMOLED ekran

Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti / Exynos 990

Adreno 650 GPU / Mali-G77 MP11 GPU

8 GB RAM / 12 GB RAM

128 GB dahili depolama birimi (microSD kart desteği)

12 Megapiksel geniş açılı lens + 64 Megapiksel 3x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto lens + 12 Megapiksel ultra geniş açılı arka kamera

10 Megapiksel f/1.9 diyaframlı ön kamera

Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu

Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 desteği

Android 10 işletim sistemi (One UI 2.0)

4.000 mAh kapasiteli batarya

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