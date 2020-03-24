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Galaxy S20 kamera sorununu çözdü mü?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.03.2020 09:40 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy S20, son güncelleme ile kameradaki sorunları tamamen çözdü mü? Detaylar burada.

Galaxy S20 kamera sorununu çözdü mü?

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S20, kamerası ile çok ses getirmişti. Ancak kamera uygulamasında yaşanan sorunlar bir türlü çözülmemişti. Satışa sunulduğundan bu zaman kamera için 3 güncelleme alan telefon, bugün bir güncelleme daha aldı. OTA üzerinden sunulan bu güncellemeyle birlikte Galaxy S20 kamera sorunu ortadan kalkıyor gibi görünüyor.

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Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra için yayınlanan ve yaklaşık olarak 460 MB büyüklüğünde olan bu güncellemenin detayların cihaz stabilitesinin arttırıldığı ve performans iyileştirmelerinin yapıldığı yer alıyor. Ayrıca 1 Mart 2020 Android güvenlik yamaları da sisteme ekleniyor.

Şimdilik Amerika’daki kullanıcılara sunulan bu güncelleme önümüzdeki günlerde Türkiye’ye de gelecek. Güncelleme geldiğinde Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle bölümünden yükleyebilirsiniz.

Samsung gibi dev bir firmanın kamerası ile pazarladığı telefonunda sorunlar yaşaması kabul edilir gibi değil. Düşünsenize iPhone 11 satışa sunulduğunda kamerasında sorunlar yaşanıyor. Aynı klasmanda yarışan bu telefonların testlerden geçip öyle satışa sunulması gerekiyor.

Sinek küçüktür ama mide bulandırır misali, Samsung bu sorunu hızlı bir şekilde çözse de kullanıcılar pek memnun olmayacak gibi görüyor.

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