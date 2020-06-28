Galaxy S20 Lite bizlere neler sunacak?

ETNews daha uygun fiyatlı S20 modelinin Ekim ayında satışa sunulacağını açıkladı. Fiyat konusunda henüz yorum yapmayan ETNews, özelliklerin donanımsal açıdan biraz kırpılabileceğini belirtiyor. Gücünü Snapdragon 865 yerin Snapdragon 765G gibi orta-üst segment işlemciden almasını beklediğimiz bu modelde muhtemelen minimumda 6 GB RAM yer alır.

Kutusundan Android 10 tabanlı OneUI 2.5 arayüzü ile çıkacak olan telefonun bazı ülkelerde 4G’li sürümü ile satılacağı söyleniyor. 128 GB dahili depolama birimi ile satışa sunulacak olan Lite modelin fiyat aralığının 700 dolar bandında olması bekleniyor.

S20 ailesi ile koronavirüs yüzünden istediği başarıyı elde edemeyen Samsung, çareyi daha uygun fiyatlı yüksek performans sunan telefonlarda arayacak gibi görünüyor. Ancak Samsung’un 399 dolar fiyatı ile dikkat çeken iPhone SE gibi ciddi bir rakibi bulunuyor. 2020’nin en çok satacak telefonu denilen iPhone SE’nin karşısında 700 dolarlık orta-üst segment işlemcili telefon ile çıkmak pek mantıklı görünmüyor.

Android tarafında ise Çinli rakipleri 500 dolar bandında amiral gemisi modeli üretirken, 700 dolara kimse orta-üst segment telefon satın almak istemez. Bakalım Samsung fiyat konusunda nasıl bir politika izleyecek?

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