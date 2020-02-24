HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Galaxy S20 ön siparişte zamlandı

Galaxy S20 ön siparişte zamlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.02.2020 10:05 | Son Güncelleme

Samsung, Galaxy S20 fiyatında önemli bir değişiklik yapıldı. Bu da ister istemez Türkiye’ye de yansıdı. Kısaca Galaxy S20 zamlandı.

Galaxy S20 ön siparişte zamlandı

Samsung, Galaxy S ailesinin merakla beklenen ve öncesinde birçok habere konuk olan yeni üyelerini kullanıcılarla buluşturdu. Galaxy S20 serisi, bazı kullanıcılardan övgü alırken, bazılarından da eleştiri aldı. Bu serinin en çok eleştirilen tarafı ise özelliklerinden ziyade fiyatıyla ilgiliydi. Bu serinin en düşük özelliklerine sahip modeli S20, 7.799 TL fiyat etiketine, S20 Plus 9.299 TL fiyat etiketine ve S20 Ultra ise 11.999 TL’lik fiyat etiketiyle kullanıcılara sunuldu.
Şirketin bir önceki Galaxy S serisi S10’a göre yüksek rakamlarla alınabilen yeni serinin fiyatında kullanıcıları kızdıracak bir değişiklik yaptı. Bu cihazın ön sipariş sayfasında gösterilen fiyatlarda büyük artışlar yaşandı.
Samsung, bu cihazına 500, ve Galaxy S20 Ultra cihazına ise 1200 TL’lik bir ekleme gerçekleştirdi. Serinin ortanca telefonu Galaxy S20+’ın fiyatında herhangi bir değişiklik gerçekleşmedi. Bu sayede serinin en düşük modeli, fiyat olarak bir üst telefona daha yakın. Şirketin bu yeni serisini ön siparişle almak isteyenler eğer seçimlerini Galaxy S20 Plus ya da S20 Ultra’dan yana kullanırlarsa, Galaxy Buds+ hediyesi kazanıyorlar.
Genel olarak değerlendirildiğinde, Samsung’un yeni akıllı telefonlarına fiyat olarak fazla yüklendiğini söyleyebiliriz. Siz bu fiyatlara rağmen Galaxy S20 kullanmayı düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Akıllı hoparlör kullanıcıları büyük tehlike altında

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular
Turkcell'den 2019'da rekor! Turkcell'den 2019'da rekor!
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsung Samsung Galaxy Samsung Galaxy S20 Galaxy S20

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'den Ersun Yanal açıklaması!

F.Bahçe'den Ersun Yanal açıklaması!

Manisa'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 5.0 büyüklüğünde deprem

20 yıllık serinin ardından F.Bahçe tribünleri

20 yıllık serinin ardından F.Bahçe tribünleri

Son uçak İstanbul Havalimanı'na indi

Son uçak İstanbul Havalimanı'na indi

Denizli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Denizli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Çin Devlet Başkanı'ndan koronavirüs açıklaması

Çin Devlet Başkanı'ndan koronavirüs açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Nokia'dan çeyrek altından ucuza telefon hamlesi!

Nokia'dan çeyrek altından ucuza telefon hamlesi!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun fiyatı belli oldu!

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deprem konusunda kullanıcılarına yardımcı olacak

Deprem konusunda kullanıcılarına yardımcı olacak

Lenovo son çeyrekte elde ettiği gelir ile yüzünü güldürdü

Lenovo son çeyrekte elde ettiği gelir ile yüzünü güldürdü

Netflix The Witcher 2. sezon için oyuncu kadrosunu da açıkladı

Netflix The Witcher 2. sezon için oyuncu kadrosunu da açıkladı

Samsung Galaxy Z Flip'in ekranındaki sır perdesi aralandı!

Galaxy Z Flip'in gizemli bir katmanı var!

Turkcell’in 2019 yılı rakamları firmanın yüzünü güldürüyor

Turkcell'den 2019'da rekor!

Samsung Galaxy A70 yeni bir güncelleme aldı

Samsung Galaxy A70 yeni bir güncelleme aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.