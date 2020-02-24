Galaxy S20 ön siparişte zamlandı

Samsung, Galaxy S ailesinin merakla beklenen ve öncesinde birçok habere konuk olan yeni üyelerini kullanıcılarla buluşturdu. Galaxy S20 serisi, bazı kullanıcılardan övgü alırken, bazılarından da eleştiri aldı. Bu serinin en çok eleştirilen tarafı ise özelliklerinden ziyade fiyatıyla ilgiliydi. Bu serinin en düşük özelliklerine sahip modeli S20, 7.799 TL fiyat etiketine, S20 Plus 9.299 TL fiyat etiketine ve S20 Ultra ise 11.999 TL’lik fiyat etiketiyle kullanıcılara sunuldu.

Şirketin bir önceki Galaxy S serisi S10’a göre yüksek rakamlarla alınabilen yeni serinin fiyatında kullanıcıları kızdıracak bir değişiklik yaptı. Bu cihazın ön sipariş sayfasında gösterilen fiyatlarda büyük artışlar yaşandı.

Samsung, bu cihazına 500, ve Galaxy S20 Ultra cihazına ise 1200 TL’lik bir ekleme gerçekleştirdi. Serinin ortanca telefonu Galaxy S20+’ın fiyatında herhangi bir değişiklik gerçekleşmedi. Bu sayede serinin en düşük modeli, fiyat olarak bir üst telefona daha yakın. Şirketin bu yeni serisini ön siparişle almak isteyenler eğer seçimlerini Galaxy S20 Plus ya da S20 Ultra’dan yana kullanırlarsa, Galaxy Buds+ hediyesi kazanıyorlar.

Genel olarak değerlendirildiğinde, Samsung’un yeni akıllı telefonlarına fiyat olarak fazla yüklendiğini söyleyebiliriz. Siz bu fiyatlara rağmen Galaxy S20 kullanmayı düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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