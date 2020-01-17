Galaxy S20 Plus kamera özellikleri bugün belli oldu

Gelen bilgilere göre; Galaxy S20+ modelinde Sony IMX 555 sensörlü 12 Megapiksel çözünürlüğünde 1.8 piksel büyüklüğünde ana kamera yer alacak. İkinci kamera ise Samsung ISOCell S5KGW2 sensörlü 48 Megapiksel çözünürlüğünde olacak. Üçüncü kameranın sadece ISOCell S5K2LA sensörü ile geleceği biliniyor. Dördüncü kamera için ise henüz net bir bilgi yer almıyor.

Telefonun ön tarafına ise Sony IMX 374 sensörlü 10 Megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Bu kamera Galaxy S10 ve Note 10 modelleri ile aynı olacak. Ancak bu kamera 4K çözünürlüğünde 60 FPS hızında videolar çekebilecek. Arka kameranın ise 8K çözünürlüğünde 30 FPS hızında video çekeceği söyleniyor.

Gücünü 5G destekli Samsung Exynos 990 / Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinden alacak olan telefonda tam tamına 12 GB RAM yer alacak. Akıcı Android deneyimini arşa çıkaracak olan Galaxy S20+’ın fiyatının ise 1.100 dolar bandında olacağını düşünüyoruz.

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