Galaxy S20 Tactical Edition ortaya çıktı

Bildiğiniz gibi Samsung, Galaxy S4 ile Active adını verdiği askeri standartlara uygun dayanıklı telefonlar üretmeye başlamış ancak bu proje uzun bir süre önce rafa kaldırılmıştı. Şimdi ise Galaxy S20 Tactical Edition modeli ile bu proje tekrardan hayata geçiriliyor.

Samsung’un askeri standartlara uygun olarak geliştirdiği Tactical Edition modeli, teknik özellikler açısından ana model ile aynı olacak. Ancak MIL-STD 810G sertifikası sayesinde bu telefon düşmelere ve darbelere karşı ana modelden daha fazla dayanıklılık sergileyecek.

Oldukça kaba bir tasarım ile gelecek olan telefon muhtemelen bir kılıfın içerisine yerleştirilmiş şekilde olacak. Yani kullanıcılar dilerlerse telefonu kılıfsız zarif bir şekilde de kullanabilecek. Ancak bu konu hakkında henüz net bir sızıntı bulunmuyor. Kullanıcılar sadece kılıf ile kullanmaya mecbur da bırakılabilir.

Fiyat olarak yine 800 dolar bandında olacağı söylenen bu modelin Haziran ayı içerisinde sessiz sedasız tanıtılıp satışa sunulmasını bekliyoruz. Türkiye’de satılmayacak olan bu modelin tasarım detaylarına aşağıdaki görselden ulaşabilirsiniz.

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