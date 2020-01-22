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  4. Galaxy S20 Ultra 12 GB RAM ile gelecek!

Galaxy S20 Ultra 12 GB RAM ile gelecek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.01.2020 09:19 | Son Güncelleme

Samsung, 11 Şubat 2020 tarihinde düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde merakla beklenen amiral gemisi modellerini tanıtacak.

Galaxy S20 Ultra 12 GB RAM ile gelecek!

Tarihin 11 Şubat olması bu modellerin Galaxy S11 olarak isimlendirileceğine işaret ediyordu. Ancak son gelen bilgiler S11’in
gelmeyeceği bunun yerine Samsung’un vites yükseltip karşımıza S20 ailesi ile çıkacağı yönünde.

Bugün ise ailenin en güçlü modeli olan Galaxy S20 Ultra hakkında sızıntılar geldi. Geekbench 5.1.0 testinde görüntülenen telefon, tek çekirdek bölümünden 923 puan ve çoklu çekirdek bölümünden ise 3267 puan almayı başarıyor. Geekbench’in
güncellenmiş algoritmasından bu denli yüksek puan almayı başaran telefon, bunu hem işlemciye hem de RAM’e borçlu.
Geekbench testinde ortaya çıkan telefonun tam 12 GB RAM ile geleceği görünüyor. Tabii bu 12 GB RAM bir standart olmayacak. Kullanıcılar ekstra ücret ödeyerek 12 GB RAM’li varyasyonu satın alabilecek. Tahminlerimize göre; S20 ailesi 6 GB RAM, 8 GB RAM ve 12 GB RAM opsiyonlarına sahip olacak.

Gücünü Türkiye dahil Avrupa ülkelerinde Exynos 990 yonga setinden alacak olan bu modeller, Amerika’da Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga setinden beslenecek. 5G destekli olacak olan S20 ailesi, kamera konusunda da olukça iddialı olacak.
Son dönemde DxOMark’ta liderliği Huawei ve hatta Xiaomi’ye kaptıran Samsung’un, bu yıl kamera konusunda önemli atılımlar yapacağı söyleniyor. Minimumda 3’lü kamera kurulumu ile gelecek olan bu modeller, isminden çok söz ettirecek gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy S20 Ultra

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