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Galaxy S20 Ultra fiyatını hak ediyor mu?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.02.2020 08:11 | Son Güncelleme

Samsung, 1.349 Euro fiyatı ile dikkat çeken tepe seviye telefonu Galaxy S20 Ultra ile karşımıza çıktı. Peki, Avrupa’da oldukça pahalıya satılacak olan bu model özellikleri ile fiyatını hak ediyor mu? Katlanabilir telefon parasına normal bir telefon satın almak mantıklı mı?

Galaxy S20 Ultra fiyatını hak ediyor mu?

Cihazın donanım bölümü Galaxy S20 ile benzer bir yapıda olması dikkat çekiyor. Bu modelde de Qualcomm Snapdragon 865 / Samsun Exynos 990 yonga seti yer alıyor. 12 GB RAM opsiyonu ile gelen bu model 128 GB ve 512 GB dahili depolama seçeneklerine sahip. Telefon sadece kamera ve ekran büyüklüğü bölümünde ana modelden ayrışıyor.

Galaxy S20 Ultra modelinde 6.9 inç büyüklüğünde 1440 x 3200 çözünürlüğünde 511 PPI değerli 120 Hz tazeleme oranlı dinamik AMOLED ekran yer alıyor. Arka tarafta ise 108 Megapiksellik kamera dikkat çekiyor.

Telefonun arka bölümünde 108 Megapiksel 10X optik zoom ve 100X dijital zoom yapabilen ana + 12 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 48 Megapiksel telefoto lens + ToF sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 40 Megapiksellik Selfie kamerası bulunuyor.
Kutusundan One UI 2.0 tabanlı Android 10 ile çıkan 1.349 Euro’luk bu telefonun Türkiye’de 10.000 TL bandını kolayca aşacağını söyleyebiliriz. Samsung’un bu fiyatlar ile ülkemizde beklediği satışları gerçekleştiremeyeceği aşikar. Fiyat konusunda karşısına iPhone 11 Pro Max’i alan Samsung, Türkiye’ye özel fiyatlandırma uygulaması gerekiyor.

Önümüzdeki aylarda Türkiye’de artık oldukça popüler olan Huawei P40 modeli ve bu ay içerisinde de Xiaomi Mi 10 modeli tanıtılacak. Bu iki model de Türkiye pazarına uygun fiyatlar ile girecek. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. 10.000 TL bandına çıktığınızda iPhone 11 Pro Max mi alırsınız yoksa Galaxy S20 Ultra mı?

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