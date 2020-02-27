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Galaxy S20 Ultra ilk güncellemeyi aldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.02.2020 10:36 | Son Güncelleme

Samsung, güncelleme konusunda Şubat ayını es geçtiğini düşünürken, bir anda yeni bir güncelleme yayınladı. Firma bu güncelleme ile direkt Mart ayı Android güvenlik güncellemesini sisteme ekliyor.

Galaxy S20 Ultra ilk güncellemeyi aldı

Telefonlar tanıtıldığında Türkiye için açıklanan fiyatlara 4-5 gün sonra 1.000 TL gibi azımsanamayacak kadar çok zam yapan Samsung, büyük tepki çekmişti.Türkiye’de Apple gibi 12.000 TL bandında çıkan Samsung’un bu fiyatlar ile iş yapması çok zor görünüyor. Ayrıca 12.000 TL verdiğiniz Samsung telefonun 3-4 ay içerisinde ikinci elinin 8.000 TL’ye kadar düşmesi kabul edilemez bir durum.

SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA İLK GÜNCELLEMESİNİ ES GEÇEREK ALDI

Samsung, yurtdışında satışa sunduğu Galaxy S20 Ultra modeli için bugün ilk güncellemeyi yayınladı. OTA üzerinden sunulan ve 418 MB büyüklüğünde olan G988NKSU1ATBR sürümü ile ilginç bir olay yaşanıyor. Bildiğiniz gibi Google her ay düzenli olarak Android güvenlik güncellemeleri yayınlıyor. Firmalar da bunları derleyip indirime sunuyor. Samsung, Şubat ayını es geçerek bu güncelleme ile direkt Mart ayı Android güvenlik güncellemesini sisteme ekliyor.

GALAXY S20 ULTRA TÜRKİYE GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

Geleceğe Dönüş filminden fırlamış telefon olan S20 Ultra, Türkiye’de satışa sunulduğunda bu güncellemeyi  direkt olarak alacak. Güncelleme ile güvenlik iyileştirmelerinin yanında sistemde yaşanan küçük çaplı sorunların da üstesinden geliniyor.

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