Galaxy S20 Ultra şok: Samsung Galaxy S20+'ın DxOMark puanı açıklandı!

DxOMark ekibi, Samsung'un yeni S20 serisi akıllı telefonlarını birer birer incelemeye devam ediyor. Daha önce serinin en güçlü ve kameralarıyla en ilgi geçen modeli Samsung Galaxy S20 Ultra'yı test eden DxOMark ekibi, Samsung Galaxy S20 Ultra için beklenmeyen bir sonuç açıklamıştı. Tam bir kamera ana vatanı olan Galaxy S20 Ultra, DxOMark testinden 122 puan alabilmiş, iPhone 11 Pro ve Huawei P40 Pro gibi rakiplerinin oldukça gerisinde kalmıştı. Ekip, bugün ise S20 serisinin ortanca modelini ofisine konuk etti ve Galaxy S20+ ile bir dizi test gerçekleştirdi.

İŞTE SAMSUNG GALAXY S20+'IN DXOMARK PUANI

Samsung Galaxy S20+ ile 1.600'den fazla fotoğraf çekimi ve 2 saatten fazla video çekimi yapan DxOMark, bu çekimlerin sonucunda Galaxy S20+'nin puanlarını belirledi. Ekip, Galaxy S20+'a fotoğraf yetenekleri için 127, video yetenekleri için ise 100 puan verdi ve Galaxy S20 Ultra'yi zorlayan genel puanı açıkladı.

GALAXY S20+ İLE GALAXY S20 ULTRA ARASINDA FARK YOK ANCAK...

DxOMark, Galaxy S20+'ın ortalama kamera performansını 118 puan olarak açıkladı. Bu puan ile birlikte Galaxy S20+ kendisinden daha üst fiyatlara satılan Galaxy S20 Ultra'nın 4 puan altında kaldı. Fakat bu durum Galaxy S20+ için kötü bir anlama gelmiyor.