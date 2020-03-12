Galaxy S20 ve Galaxy Buds+ kırmızıya büründü

Kırmızı olsun üç kuruş fazla olsun demeyen Samsung, yeni renk seçeneklerini muhtemelem Avrupa ve Türkiye‘de de satışa sunacak. Fiyat konusunda ülkemizde de yine standart modeller gibi aynı fiyat politikasının izleneceğini düşünüyoruz.

Şu an Galaxy Buds+ 899 TL ve Galaxy S20 ise 8.299 TL‘den ülkemizde satılıyor. Yeni renklerin de hemen hemen bu fiyat ile satılacağını söyleyebiliriz.

GALAXY S20 ÖZELLİKLERİ

6.2 inç büyüklüğünde 1440 x 3200 çözünürlüğünde 566 PPI değerli 120 Hz tazeleme oranlı dinamik AMOLED ekran

Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti / Exynos 990

Adreno 650 GPU / Mali-G77 MP11 GPU

8 GB RAM / 12 GB RAM

128 GB dahili depolama birimi (microSD kart desteği)

12 Megapiksel geniş açılı lens + 64 Megapiksel 3x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto lens + 12 Megapiksel ultra geniş açılı arka kamera

10 Megapiksel f/1.9 diyaframlı ön kamera

Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu

Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 desteği

Android 10 işletim sistemi (One UI 2.0)

4.000 mAh kapasiteli batarya

Boyutlar: 152 x 68 x 7,9 mm

Ağırlık: 164 gram

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