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Galaxy S20 ve Galaxy Buds+ kırmızıya büründü

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.03.2020 11:41 | Son Güncelleme

Öncelikle Güney Kore’de satışa sunulacak olan kırmızı renk Galaxy S20 ve Galaxy Buds+ fiyat konusunda müşterileri üzmeyecek yönünde.

Galaxy S20 ve Galaxy Buds+ kırmızıya büründü

Kırmızı olsun üç kuruş fazla olsun demeyen Samsung, yeni renk seçeneklerini muhtemelem Avrupa ve Türkiye‘de de satışa sunacak. Fiyat konusunda ülkemizde de yine standart modeller gibi aynı fiyat politikasının izleneceğini düşünüyoruz.

Şu an Galaxy Buds+ 899 TL ve Galaxy S20 ise 8.299 TL‘den ülkemizde satılıyor. Yeni renklerin de hemen hemen bu fiyat ile satılacağını söyleyebiliriz.

GALAXY S20 ÖZELLİKLERİ

  • 6.2 inç büyüklüğünde 1440 x 3200 çözünürlüğünde 566 PPI değerli 120 Hz tazeleme oranlı dinamik AMOLED ekran
  • Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti / Exynos 990
  • Adreno 650 GPU / Mali-G77 MP11 GPU
  • 8 GB RAM / 12 GB RAM
  • 128 GB dahili depolama birimi (microSD kart desteği)
  • 12 Megapiksel geniş açılı lens + 64 Megapiksel 3x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto lens + 12 Megapiksel ultra geniş açılı arka kamera
  • 10 Megapiksel f/1.9 diyaframlı ön kamera
  • Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
  • Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 desteği
  • Android 10 işletim sistemi (One UI 2.0)
  • 4.000 mAh kapasiteli batarya
  • Boyutlar: 152 x 68 x 7,9 mm
  • Ağırlık: 164 gram

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Samsung Galaxy Samsung Galaxy S20 Galaxy S20 Galaxy Buds+ kırmızı akıllı telefon

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