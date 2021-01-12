Galaxy S21'de kullanılabilir: Qualcomm ikinci nesil parmak izi sensörünü tanıttı!

Ekran altı parmak izi okuyucusu son birkaç yıldır üst seviye Android akıllı telefonların vazgeçilmez donanımlarından biri oldu. Apple'ın iPhone'larda Face ID çözümü sunmasına karşın parmak izi okuyucusunu ekran altına taşıyan üreticiler için şimdi ise Qualcomm'dan yeni bir müjde geldi. Qualcomm, 3D Sonic Sensor Generation 2 adını verdiği ikinci nesil parmak izi sensörünü duyurdu.

QUALCOMM 3D SONİC SENSOR GEN 2 DAHA HIZLI

Qualcomm 3D Sonic Sensor Generation 2, şirketin ilk nesil ekran altı parmak izi sensörüne göre biraz daha gelişmiş durumda. Örneğin; yeni sensör, birinci nesle göre yüzde 50 daha hızlı. Buna ek olarak, sensör selefine oranla yüzde 77 daha geniş okuma alanına sahip. İlk nesli Samsung Galaxy S10 gibi akıllı telefonlarda kullanılan sensörün ikinci neslinin ise yine Samsung tarafından kullanılması bekleniyor. Bu anlamda gözleri iki gün sonraki tanıtıma çevirmek gerekebilir.

GALAXY S21'DE KARŞIMIZA ÇIKABİLİR

Samsung 14 Ocak Perşembe günü düzenleyeceği etkinlikte büyük bir sürpriz olmazsa Samsung Galaxy S21 ailesini tanıtacak. Galaxy S21 ailesinin de Qualcomm'un yeni nesil parmak izi okuyucusuna yer vermesi muhtemel görünüyor.

