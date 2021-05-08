HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Galaxy S21 FE Ağustos ayında piyasada olacak

Galaxy S21 FE Ağustos ayında piyasada olacak

08.05.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung üst segmente hitap eden uygun fiyatlı modeli için kolları sıvadı. İşte Galaxy S21 FE ile ilgili tüm detaylar.

Galaxy S21 FE Ağustos ayında piyasada olacak

Akıllı telefon pazarındaki önemli isimlerden biri olan Samsung geçtiğimiz yıl satışa sunduğu S20 FE modeliyle hayli başarılı bir grafik çizmişti. Güney Koreli teknoloji devi bu telefonu geliştirirken tamamen kullanıcılardan gelen yorumları baz almıştı. Sonuç olarak ortaya gayet muazzam bir model çıktı.

Şimdi gelelim Samsung’un bu yıl çıkaracağı FE modeline. Bir süredir zaten S21 FE’nin geliştirildiğine dair söylentiler vardı. Bu söylentiler geçtiğimiz gün sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden biri tarafından da doğrulandı.
İddialara göre Samsung üretim bandını Temmuz ayında çalıştıracak. Telefonun satışa sunulması ise Ağustos ayında gerçekleşecek.

Elbette bizi ilgilendiren bir diğer unsur da bu telefonun fiyatı. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan S20 FE yurt dışında 650 euro, ülkemizde ise 6500 TL gibi bir etikete sahipti. Dolayısıyla aynı durumun bu sene de geçerli olmasını bekliyoruz.
Elbette kur farkından ötürü ülkemizdeki fiyat bir tık daha yüksek olabilir. Fakat ne olursa olsun 7500 TL’yi geçmemesi gerekiyor.

Bakalım Samsung Türkiye için uyguladığı özel fiyat politikasını bu yıl da deneyecek mi? Bunu zaman gösterecek.

CoD Mobile 3. sezonu ile ilgili kritik bilgiler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERŞeyma Subaşı özel jetine kavuştu! Bir de sürprizle karşılaştıŞeyma Subaşı özel jetine kavuştu! Bir de sürprizle karşılaştı
WhatsApp silinecek mi?WhatsApp silinecek mi?
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kumarhane baskınında ilginç HES kodu detayı

Kumarhane baskınında ilginç HES kodu detayı

Arabasını görenler gözlerine inanamadı

Arabasını görenler gözlerine inanamadı

Kanal İstanbul ile ilgili flaş açıklama

Kanal İstanbul ile ilgili flaş açıklama

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevden alındı

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevden alındı

Sağlık çalışanlarına ek ödeme kararı

Sağlık çalışanlarına ek ödeme kararı

Akın ettiler! Bugün 17.00'ye kadar açık olacak

Akın ettiler! Bugün 17.00'ye kadar açık olacak

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

20 Years Challenge akımına katılanlara yapay zeka uyarısı

20 Years Challenge akımına katılanlara yapay zeka uyarısı

Tam kapanma bir hafta uzayacak mı?

Tam kapanma bir hafta uzayacak mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.