Galaxy S21 FE Ağustos ayında piyasada olacak

Akıllı telefon pazarındaki önemli isimlerden biri olan Samsung geçtiğimiz yıl satışa sunduğu S20 FE modeliyle hayli başarılı bir grafik çizmişti. Güney Koreli teknoloji devi bu telefonu geliştirirken tamamen kullanıcılardan gelen yorumları baz almıştı. Sonuç olarak ortaya gayet muazzam bir model çıktı.

Şimdi gelelim Samsung’un bu yıl çıkaracağı FE modeline. Bir süredir zaten S21 FE’nin geliştirildiğine dair söylentiler vardı. Bu söylentiler geçtiğimiz gün sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden biri tarafından da doğrulandı.

İddialara göre Samsung üretim bandını Temmuz ayında çalıştıracak. Telefonun satışa sunulması ise Ağustos ayında gerçekleşecek.

Elbette bizi ilgilendiren bir diğer unsur da bu telefonun fiyatı. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan S20 FE yurt dışında 650 euro, ülkemizde ise 6500 TL gibi bir etikete sahipti. Dolayısıyla aynı durumun bu sene de geçerli olmasını bekliyoruz.

Elbette kur farkından ötürü ülkemizdeki fiyat bir tık daha yüksek olabilir. Fakat ne olursa olsun 7500 TL’yi geçmemesi gerekiyor.

Bakalım Samsung Türkiye için uyguladığı özel fiyat politikasını bu yıl da deneyecek mi? Bunu zaman gösterecek.

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