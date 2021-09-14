Galaxy S21 FE hakkında yeni bilgiler geldi

Exynos 2100 yonga seti, Google Play Console’da listelenen varyantı güçlendirdi. Exynos 2100, TSMC’nin 7nm işlem düğümü üzerine inşa edilmiştir ve 3GHz’de saat hızına sahip 1x ARM Cortex-A78 çekirdeğine, 2.8GHz’de saat hızına sahip 3x Cortex-A78 çekirdeğine ve 2.2GHz’de saat hızına sahip 4x Cortex-A55 çekirdeğine sahiptir. İçindeki işlemci Mali G78 GPU ile eşleştirilmiştir. Ayrıca, varyant 8GB RAM’e sahipti ve kutudan Android 11 çalıştırıyordu. Akıllı telefonun Android 11’in üstünde OneUI 3.0 çalıştırması bekleniyor.

Google Play Console listesi, Galaxy S21 FE’nin 1080 x 2009 piksel çözünürlüğe ve inç başına 480 piksel ekran yoğunluğuna sahip bir Full HD+ ekrana sahip olduğunu ortaya koyuyor. Listede ayrıca akıllı telefonun ön tarafını ortaya çıkaran bir resim de yer alıyor. Galaxy S21 FE, görüntüye göre ortalanmış bir delikli, çerçevesiz bir ekrana sahip olacaktı.

Galaxy S21 FE’nin diğer Galaxy S21 serisi akıllı telefonlarla benzer bir tasarımla gelmesi bekleniyor. 120Hz yenileme hızına sahip düz 6,4 inç FHD AMOLED ekrana sahip olabilir. S21 FE, biri Snapdragon 888+ yonga seti ile güçlendirilmiş, diğeri ise yönetiminde Exynos 2100 bulunan iki varyantla gelecek. Akıllı telefonun 25W hızlı kablolu şarj desteği ile 4.370mAh’ye sahip olduğu söyleniyor. 32MP+12MP+8MP konfigürasyonunda üçlü arka kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor ve ön tarafta, selfie’ler için delik oyuğunun içine yerleştirilmiş 12MP kameraya sahip olması bekleniyor.

Galaxy S21 FE’nin ABD’de 29 Ekim’den itibaren satışa çıkması bekleniyor, daha sonra Avrupa pazarında göreceğiz.

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