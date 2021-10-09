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Galaxy S21 FE’nin çıkış tarihi belli oldu

09.10.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslında daha önce de benzer söylentilerle karşılaşmıştık. Hatta son olarak geçtiğimiz günlerde Samsung’un S21 FE telefonunu tamamen iptal ettiğini ve çıkarmayacağını öğrenmiştik.

Galaxy S21 FE’nin çıkış tarihi belli oldu

Samsung, S21 FE için açtığı destek sayfasını, web sitesinden kaldırınca telefonun çıkmayacağı yönünde bir algı oluşmuştu.

Geçtiğimiz gün Güney Kore’den bazı yeni raporlar sızdırıldı. Sızdırılan bu yeni raporlara göre Samsung henüz S21 FE modelinden vazgeçmiş değil. Fakat S21 FE sanıldığı kadar yakın bir sürede çıkmayacak.

Malum S21 ailesi raflardaki yerini alalı uzun bir süre geçti. Hal böyle olunca yakın zamanda S21 FE’nin de satışa sunulmasını bekleyebilirsiniz. Fakat Sızdırılan son raporlar göre Samsung S21 FE modelini 2022’inin hemen başında yani Ocak ayında satışa sunmayı planlıyor. Yani en iyi ihtimalle bile telefonun çıkmasına henüz 3 ay var.

Açıkçası S22 ailesinin çıkış arifesinde S21 FE’yi satışa sunmak ne derece mantıklı bu tartışmaya açık bir konu. Keza bu telefon S22 FE diye de satışa sunulabilir. Sonuçta 2022 S22 ailesinin yılı olacak. Elbette burada son kararı Samsung yetkilileri verecek. Bekleyip göreceğiz. Söz konusu Samsung olduğunda sürprizlere açık olmak gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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