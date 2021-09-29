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Galaxy S21 FE'nin destek sayfaları silinmeye başladı! Samsung kanıtlardan mı kurtuluyor?

29.09.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy S21 FE'nin bilmeceye dönüşen çıkışı, ortaya çıkan bazı bilgilerle daha da karmaşık bir hale geldi. Galaxy S21 FE'nin iptal edildiğine yönelik iddiaların ayyuka çıktığı şu günlerde, Samsung'un Galaxy S21 FE'nin destek sayfalarını silmeye başladığı ortaya çıktı.

Galaxy S21 FE'nin destek sayfaları silinmeye başladı! Samsung kanıtlardan mı kurtuluyor?

Samsung, yeni bir cihazın tanıtılma zamanı geldiğinde, web sitelerinde bu cihaz için çeşitli destek sayfaları oluşturur. Çıkış hikayesi oldukça ilginçleşen Galaxy S21 FE için de süreç aynen böyle işledi. Galaxy S21 FE'nin destek sayfaları çok uzun zaman önce görünmeye başladı. Bu durum, Galaxy S21 FE'nin sadece var olmakla kalmayıp, yakında piyasaya sürüleceğinin en büyük kanıtlarından biriydi. Fakat görünüşe göre bu kanıtlar yok ediliyor.

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SAMSUNG GALAXY S21 FE'NİN SAYFALARINI SİLİNİYOR

Görünüşe bakılırsa Samsung, bu destek sayfalarını silmeye başladı. Samsung'un Hong Kong, Singapur, Güney Afrika, Levant ve diğer pazarlara yönelik web sitelerindeki bu sayfalar artık yok. Sadece "bağlantı şu anda kullanılamıyor" mesajı görüntüleniyor.

Samsung destek sayfası

Samsung'un Galaxy S21 FE'yi iptal etmeyi düşündüğü iddia edildikten yaklaşık iki gün sonra bu kanıtların kaybolmaya başlaması tesadüf olmayabilir.

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Fakat yine de Samsung tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı için şimdilik bunu bilemeyeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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