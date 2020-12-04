Galaxy S21 Geekbench testinde görüntülendi

Samsung Galaxy S ailesinin yeni üyesi Galaxy S21 yaklaşıyor gibi görünüyor. Son zamanlarda Xiaomi Mi 11 ile birlikte en çok gündeme gelen telefonlardan biri Galaxy S21. Bu da sızıntılara yansıyor. Hele ki Galaxy S21'in özelliklerine, çıkış tarihine ve renklerine dair Apple analisti Jon Prosser tarafından yapılan sızıntı hala hafızalarda. Prosser'a göre Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra'dan oluşan yeni Samsung Galaxy akıllı telefonlar ocak ayında tanıtılacak. Galaxy S21'in çıkış tarihine yönelik bu iddialar bir kenara dursun, şimdi ise Galaxy S21 Geekbench sonuçları internete düştü.

GALAXY S21 'LAHAİNA' İŞLEMCİSİ İLE GÖRÜNDÜ

Galaxy S21 Geekbench sonuçlarında sadece puanlarıyla değil bazı teknik detaylarıyla da yer aldı. Buna göre test edilen Galaxy S21 modeli, SM-G991U model numarasını taşıyor ve yonga seti olarak "lahaina"'yı kullanıyor. ''lahaina'' da neyin nesi diyorsanız hemen anlatalım. Bu kod adı, geçtiğimiz günlerde Qualcomm tarafından tanıtılan 5 nm'lik Snapdragon 888 işlemcisinin kod adı. Yani, test edilen 8 GB RAM'e sahip Galaxy S21, Exynos yonga seti ile değil, Snapdragon 888 ile test edilmiş durumda. En azından sızdırılan ekran görüntüsü bize bunu gösteriyor.