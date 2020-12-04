HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Galaxy S21 Geekbench testinde görüntülendi

Galaxy S21 Geekbench testinde görüntülendi

04.12.2020 15:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Galaxy S21 Geekbench testinde görüntülendi

Samsung Galaxy S21 Geekbench testi ile karşımıza çıktı. Daha önce çıkış tarihi ve renkleri hakkında iddiaların dolaştığı Galaxy S21 Geekbench'ten sürpriz bir puan aldı. İşte Samsung Galaxy S21'in Geekbench performansına dair bilgiler.

Samsung Galaxy S ailesinin yeni üyesi Galaxy S21 yaklaşıyor gibi görünüyor. Son zamanlarda Xiaomi Mi 11 ile birlikte en çok gündeme gelen telefonlardan biri Galaxy S21. Bu da sızıntılara yansıyor. Hele ki Galaxy S21'in özelliklerine, çıkış tarihine ve renklerine dair Apple analisti Jon Prosser tarafından yapılan sızıntı hala hafızalarda. Prosser'a göre Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra'dan oluşan yeni Samsung Galaxy akıllı telefonlar ocak ayında tanıtılacak. Galaxy S21'in çıkış tarihine yönelik bu iddialar bir kenara dursun, şimdi ise Galaxy S21 Geekbench sonuçları internete düştü.

GALAXY S21 'LAHAİNA' İŞLEMCİSİ İLE GÖRÜNDÜ

Galaxy S21 Geekbench sonuçlarında sadece puanlarıyla değil bazı teknik detaylarıyla da yer aldı. Buna göre test edilen Galaxy S21 modeli, SM-G991U model numarasını taşıyor ve yonga seti olarak "lahaina"'yı kullanıyor. ''lahaina'' da neyin nesi diyorsanız hemen anlatalım. Bu kod adı, geçtiğimiz günlerde Qualcomm tarafından tanıtılan 5 nm'lik Snapdragon 888 işlemcisinin kod adı. Yani, test edilen 8 GB RAM'e sahip Galaxy S21, Exynos yonga seti ile değil, Snapdragon 888 ile test edilmiş durumda. En azından sızdırılan ekran görüntüsü bize bunu gösteriyor.

Galaxy S21 Geekbench

Galaxy S21 görünüşe göre çok fazla seçenek sunacakGalaxy S21 görünüşe göre çok fazla seçenek sunacak

İŞTE GALAXY S21'İN GEEKBENCH PUANLARI

Galaxy S21 Geekbench'te ise tek çekirdekte 1075 puan, çok çekirdekte ise 2916 puan alıyor. Samsung Galaxy S21 serisinin bu yıl her zamankinden çok daha erken gelmesi bekleniyor. Yani ocak tahminleri doğru olabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Eve sığamayan hayatlar' 'Eve sığamayan hayatlar'
Türkiye'de de bekleniyor! Fiyatı ortaya çıktıTürkiye'de de bekleniyor! Fiyatı ortaya çıktı
Sınavlar ertelendi mi? İşte ertelenen o sınavlar!Sınavlar ertelendi mi? İşte ertelenen o sınavlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması

Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Tüm detaylarıyla hafta sonu kısıtlaması!

Tüm detaylarıyla hafta sonu kısıtlaması!

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

Xiaomi Mi 11 fiyatı ile sızıntılardaki yerini aldı

Türkiye'de de bekleniyor! Fiyatı ortaya çıktı

Mars'ın tuzlu suyundan oksijen ve yakıt üretecek teknoloji geliştirildi

Mars'ın tuzlu suyundan oksijen ve yakıt üretecek teknoloji geliştirildi

Örümcek ağı gibi: Samanyolu Galaksisi'nin en hassas haritası oluşturuldu!

Çalışmalar sonucu oluşturuldu! Şimdiye kadarki en hassas olanı

Yolun sonu: Google Play Müzik tamamen kapatıldı!

Google bir uygulamasının daha fişini çekti!

Çin'in "Çang'ı-5" keşif aracı topladığı örneklerle Ay'dan ayrıldı

Birçok gizemi aydınlatacak! Geri dönüyor

KEP adresi nedir? PTT KEP adresi nasıl alınır?

PTT KEP adresi nasıl alınır?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.